Joe Biden renuncia a la candidatura presidencial de EU tras críticas

Tras renuncia, Biden apoya candidatura de Kamala Harris: ¿quién es la actual vicepresidenta?

Vania Solís / El Sol de México

Joe Biden anunció tras su renuncia a la candidatura demócrata por la presidencia de Estados Unidos su total apoyo a Kamala Harris, actual vicepresidenta del país, para sustituirlo rumbo a las elecciones del 5 de noviembre.

A través de su cuenta de X, el mandatario estadounidense reafirmó su respaldo para Harris y celebró tenerla en su equipo desde el 2020 cuando la eligió como su presidenta.

"Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado", expresó.

