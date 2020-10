Biden se hará prueba de Covid-19 luego de que Trump dio positivo

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se realizará este viernes una prueba de Covid-19 luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al virus.

Biden, que participó el martes en el primer debate presidencial junto a Trump en Cleveland, Ohio, reaccionó a la noticia de que el presidente y la primera dama dieron positivo al virus.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"(Mi esposa) Jill y yo estamos pensando en el presidente Trump y la primera dama Melania Trump, para que tengan una pronta recuperación. Seguiremos rezando por la salud y seguridad del presidente y su familia", escribió el exvicepresidente.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Fuentes de su campaña confirmaron a la cadena CNN que Biden tenía previsto hacerse un test de Covid-19 en la mañana del viernes, puesto que compartió el escenario con Trump durante el debate del martes.

Trump y Biden no se dieron la mano al comienzo del debate, como es tradicional, y no llegaron a acercarse, sino que se mantuvieron a distancia en sus respectivos podios durante la hora y media que duró el programa.

▶️ Trump pide a ONU que China rinda cuentas por "infectar al mundo" con Covid-19

Ninguno de los dos llevó mascarilla y el debate se desarrolló en un espacio cerrado, con un centenar de personas entre el público que tuvieron que someterse previamente a tests y seguir otros protocolos de salud.

La campaña de Biden no aclaró inmediatamente si el exvicepresidente planeaba mantener su agenda tal y como estaba programada, que este viernes incluía un viaje al estado clave de Michigan para dar un discurso económico.

Trump anunció esta madrugada en Twitter que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ambos se hicieron la prueba tras conocer que una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Hicks, se había contagiado, una noticia que salió a la luz el jueves por la noche.

Hicks, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.

▶️ Cambian formato de debates en EU tras desastre entre Biden-Trump

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.

A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que a Trump, quien no usa cubrebocas en público y en el debate del martes se mofó de su rival electoral demócrata, Joe Biden, por usar mascarilla aunque esté sin personas a su alrededor.