Biden urge prohibir las armas de asalto en EU

El presidente Joe Biden se pronunció sobre los últimos tiroteos que se han registrado en Estados Unidos y habló sobre la necesidad de que el Congreso apruebe leyes para combatir la epidemia de violencia armada.

En conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario lamentó primero los recientes ataques que se dieron ayer en Tulsa y el día de hoy en Wisconsin donde más personas resultaron lesionadas a pocos días de la masacre en primaria de Uvalde, Texas donde asesinaron a 19 niños y dos maestras.

Tonight, I’m addressing the nation on the recent tragic mass shootings, and the need for Congress to pass commonsense laws to combat the epidemic of gun violence. https://t.co/qkMEGKhsqH — President Biden (@POTUS) June 2, 2022

Asimismo, Biden, urgió a legisladores aprobar leyes que prohiban la venta a particulares de armas de asalto y cargadores de alta capacidad para ayudar a frenar los tiroteos masivos que asolan el país.

"¿Cuántas matanzas más estamos dispuestos a aceptar? Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años", dijo Biden en su discurso.