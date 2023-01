Joven afroamericano fue asesinado a golpes por policías: el nuevo caso que sacude a EU

La muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años, ha vuelto a poner en el centro de atención la problemática de la violencia policial y la discriminación racial en los Estados Unidos.

Nichols, un padre de un niño de cuatro años, era conocido por su pasión por la fotografía y el patinaje en la comunidad de Memphis, Tennessee. Trabajaba en el turno de la tarde en FedEx y regresaba a la casa de su madre todas las noches para cenar durante su descanso.

De acuerdo con el departamento de policía, elementos detuvieron a Nichols el 7 de enero por presunta conducción imprudente y afirmaron que durante la detención se desarrolló un “enfrentamiento” cuando los agentes se acercaron al vehículo, agregando que Tyre intentó escapar.

This is who Tyre Nichols was — a talented and dedicated skateboarder with SO much life left to live… He didn’t deserve to be tragically taken from his family and community! We will continue to fight for accountability for you Tyre! #JusticeForTyreNichols pic.twitter.com/hYwMnRRZEA — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 23, 2023

El encuentro resultó en que Nichols estuviera "ensangrentado, hinchado e inconsciente" hasta su muerte varios días después.

La familia de Nichols y sus abogados han pedido justicia y transparencia en la investigación del caso, que ha generado una gran conmoción en la comunidad.

Un video del arresto, que ya ha sido mostrado a los padres de la víctima, y que se espera sea dado a conocer este viernes a las 18:00 horas, muestra como Nichols “llamó repetidamente a su madre” cuando cinco agentes atacaban al joven con descargas eléctricas y con gas pimienta durante 3 minutos.

Rodney Wells, padrastro, y RowVaughn Wells, madre de Tyre Nichols, joven negro asesinado durante un control de tráfico por agentes de la policía de Memphis / Foto: Reuters

“Era una piñata humana para esos policías”, dijo el abogado de la familia a los medios. “No solo fue violento (la detención), fue salvaje”.

El asunto encuentra un eco particular en un país aún marcado por la muerte de George Floyd, en mayo de 2020 durante una intervención de policía, y las manifestaciones de Black Lives Matter, contra el racismo y la violencia policial.

¿Quiénes son los oficiales involucrados?

Tras el suceso, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió que habrá una investigación contra los cinco ex policías de la localidad de Memphis que están detenidos y se enfrentan a varios cargos criminales.

De acuerdo con las autoridades, los acusados, todos afroestadounidenses, fueron expulsados del cuerpo de policía la semana pasada, después de que las autoridades determinaran que eran directamente responsables del fallecimiento del joven de 29 años.

Garland explicó en una rueda de prensa que no ha visto aún el video policial de la paliza, pero sí que ha sido informado de su contenido, que es "profundamente perturbador", y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

El responsable del Departamento de Justicia recordó que el fiscal de Tennessee se ha reunido con la familia y que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, con las fuerzas del orden federales, estatales y locales trabajando de forma coordinada.

Los agentes que fueron cesados tras su implicación en una parada de tráfico que acabó con la muerte de Tyre Nichols, posan en una combinación de fotografías sin fecha en Memphis / Foto: Reuters

Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, confirmó que vio la grabación y dijo estar "en shock" por las imágenes.

Wray explicó que el FBI está trabajando con el Departamento de Justicia en la investigación ya abierta, que se hará "con profesionalidad".

Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, mandó sus condolencias a la familia de Tyre Nichols y reclamó que las eventuales protestas, por lo sucedido, eviten la violencia.

"La violencia es destructiva y contraria a la ley. No tiene cabida en protestas pacíficas en busca de justicia", apuntó en un comunicado de la Casa Blanca.

"La muerte de Tyre es un doloroso recordatorio de que debemos hacer más para garantizar que nuestro sistema de justicia penal cumpla con la promesa de justicia justa e imparcial, igualdad de trato y dignidad para todos", concluyó.

Con información de AFP y EFE