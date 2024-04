Joven holandesa pide que le apliquen la eutanasia: “no puedo seguir con esto

La joven de 28 años Zoraya Ter Beek de origen holandés, abrió un debate sobre la eutanasia, pues ella padece de una fuerte depresión y decidió solicitar una muerte voluntaria.

En una entrevista para el portal The Free Press, la joven explicó que esta decisión la tomó luego de que un psiquiatra le comentara que en su caso ya no había nada más que hacer, pues no hay posibilidad de que pueda mejorar.

“Siempre tuve muy claro que si no mejoraba, no puedo seguir con esto”, relató a dicho medio.

Ter Beek describió cómo será el proceso de su muerte el próximo mes de mayo, el cual consistirá en una rutina en la que primero se recostará en un sofá, para dar paso a los trámites en los que un médico certificará que ella desea terminar con su vida.

Posteriormente, el personal médico le administrará un sedante que la dormirá y detendrá su corazón.

Los Países Bajos y Bélgica fueron los dos primeros países europeos que autorizaron la eutanasia, o sea la muerte provocada a petición de un paciente.

La ley prevé que el médico y un experto independiente determinen que en el paciente hay un sufrimiento insoportable y sin esperanza de mejoría, como es el caso de Zoraya.

Debe también establecerse que la demanda de eutanasia se haya reflexionado con madurez, que sea voluntaria y que no haya otra opción.

Cada año más personas recurren a la eutanasia en los Países Bajos. En 2022 fueron ocho mil 720, un 5.10 por ciento de los decesos de ese año, según datos oficiales. La mayoría sufrían cáncer en fase terminal.

Con información de AFP