Joven que sobrevivió al ataque el Festival Tribe of Nova se suicida; su hermano culpa a Israel

Shirel Golan, de 22 años de edad, fue una de las víctimas del ataque de Hamas llevado a cabo el 07 octubre de 2023 en el Festival Tribe of Nova que se celebraba en Israel, muy cerca de la Franja de Gaza.

El domingo pasado, su familia halló su cuerpo en el patio de su casa, luego de que la joven se suicidó, el mismo día de su cumpleaños.

El festival de música electrónica Tribe of Nova fue interrumpido por hombres que abrieron fuego contra cientos de jóvenes que se encontraban en el evento, mientras que otros, como el mexicano Orión Hernández y su novia Shani Louk, fueron tomados como rehenes.

Los momentos de pánico que vivieron los asistentes al “rave” a manos del grupo islamista dejaron a varios con secuelas psicológicas, pues muchos de ellos tuvieron que esconderse y huir para sobrevivir.

“Fueron árbol por árbol y dispararon. Vi a gente muriendo a mi alrededor. Me quedé muy callada. No lloré, no hice nada", declaró Gili Yoskovich a la BBC tras conseguir escapar con su novio.

Hermano de Shirel Golan acusa al estado de Israel por el suicidio de su hermana

Eyal Golan, el hermano de Shirel, dijo al portal esraelí Ynet, que el suicidio de su hermana fue a causa del nulo apoyo del gobierno de Israel a las víctimas del ataque en el Tribe of Nova.

De acuerdo con la familia, la joven se había aislado de sus amigos y padecía estrés postraumático.

"Le pedí que buscara ayuda y dijo que el Estado no le ofrecía recursos. El Estado mató a Shiral", expresó Eyal.

El 7 de octubre de 2023, durante la masacre en el festival, Shiral Golan huyó con un grupo de amigos tras lograr subirse a un automóvil, pero ella pudo cambiarse de coche y viajar con un policía hasta la localidad de Kfar Maimon, Israel.

La joven se enteró después que las once personas que se quedaron en el primer coche fueron asesinados.

Según el medio israelí, el Ministerio de Bienestar y Seguridad Social, ha convocado a las víctimas y a sus familiares a contactar con el servicio de asistencia telefónica al número 118 para dar apoyo a los supervivientes del 7 de octubre.

De acuerdo con CNN, tras el ataque, en los alrededores del evento musical, los reportes de cuerpos de rescate de Israel reportaron el hallazgo de al menos 260 jóvenes que fueron asesinados mientras bailaban.

