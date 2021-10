Jóvenes lideran lucha ambiental en Glasgow

Miles de jóvenes encabezan la lucha contra el calentamiento global, y por primera vez en una celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se les dará voz y voto en las reuniones con líderes globales para presentar sus exigencias y propuestas.

A nivel global, los gobiernos han involucrado a este sector con el fin de forjar a la nueva generación de negociadores climáticos y que durante la cumbre, que inicia hoy en Glasgow, se les de un lugar de honor para participar activamente en la toma de decisiones que involucra la lucha contra el calentamiento global.

Mundo Glasgow se prepara para la COP26 entre humo, inundaciones y Covid

En los últimos años, miles de jóvenes han protestado alrededor del mundo exigiendo mayores acciones a los gobiernos en sus ambiciones para reducir las emisiones de carbono. También han impuesto una gran presión para mantener las contribuciones propuestas en el Pacto de París, ya que las actuales resultan insuficientes para mantener el aumento de la temperatura global.

Para hacer realidad la participación de los jóvenes en la COP26, organizaciones ambientales, de la mano de gobiernos, impulsaron diversas plataformas para registrar e invitar a cientos de jóvenes de todo el mundo a la conferencia de Glasgow.

Por ejemplo, The Climate Reality Project, quien se encarga de educar y desarrollar agendas para que los adolescentes puedan involucrarse directamente en el diálogo sobre el cambio climático. También se formó el Pacto Climático México-Unión Europea, donde se reunió a más de mil jóvenes ambientalistas de todo el mundo, incluido México, para crear conciencia sobre la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

Con la coordinación de las embajadas de la Unión Europea, EU, Italia, Países Bajos, Reino Unido y la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México, se organizó la Conferencia virtual “Jóvenes líderes mexicanos a favor de la acción climática y Fomento de la biodiversidad”, en la que se presentó las ambiciones de más de 200 jóvenes de cara a la mayor cumbre sobre el impacto climático.

En la conferencia virtual participaron diversas organizaciones lideradas por adolescentes, tales como la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad Capítulo México (GYBN), “Fridays for Future” (Italia), Second Nature (EU), “Operación COP-Embajadores del Clima”, “We Are Tomorrow Global Partnership” (Países Bajos), “Decomp” (Canadá), el “Mural del Clima” (Francia) y el “Pacto Climático Europeo”.

Contó con la participación de Daniela Arredondo, una de las Embajadoras por el Clima para representar a México.

“Queremos hacernos escuchar. El tema climático es abrumador, sentimos ansiedad, miedo, incertidumbre, de hecho nos sentíamos incapaces de hacer algo”, destacó Arredondo en su participación.

El evento contó con la voz de Úrsula Tovilla, representante de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad Capítulo México, quien consideró que “las juventudes ya estamos causando ruido y estamos cautivando a la gente. Es momento de que se nos una mas gente por un bien común y no por un beneficio propio”.

Por su parte, Giovanni Mori, portavoz de Fridays for Future Italia, consideró que los jóvenes están entendiendo cómo atender una emergencia. “Como activistas es necesario exigir diariamente acciones concretas y rápidas... Es necesario involucrar a toda la población para lograr objetivos, las actividades culturales con una opción”.

Timothy Carter, de la ONG Second Nature agregó que es necesario ser parte del sistema para poder cambiarlo. “Trabajar en un sistema a base de movilizaciones en equipo para presionar a las instituciones puede generar el cambio”.

Los ponentes coincidieron en la importancia de comenzar a actuar e invitaron a la juventud mexicana a involucrarse con pequeñas acciones climáticas o grandes proyectos innovadores.

La movilización juvenil también se siente en otras partes del mundo. Desde Filipinas, Kenia, Bolivia o Colombia, los activistas ambientales quieren que la COP26 escuche las voces de los países menos favorecidos, menos industrializados pero más expuestos a los estragos del calentamiento global.

Cuando en 2018, la entonces quinceañera Greta Thunberg inició su huelga escolar por el clima, alumbró el movimiento Fridays For Future que inspiraría a numerosos jóvenes de todo el mundo en los meses siguientes.