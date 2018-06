Juez de EU ordena reunir a familias migrantes y detener futuras separaciones

Una juez federal ordenó la noche de este martes al gobierno de Donald Trump reunir a los padres migrantes apartados de sus hijos bajo la política de separación familiar de la administración federal.

Medios locales detallan que la juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Dana Sabraw, con sede en San Diego, emitió un requerimiento preliminar para que casi todos los niños menores de 5 años sean devueltos a sus padres dentro de los 14 días y que los niños mayores sean devueltos dentro de 30 días.