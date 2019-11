Juez suspende orden de Trump de negar visados a migrantes sin seguro

Un juez resolvió bloquear temporalmente la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que iba a entrar en vigor este domingo, de denegar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan costearlo, lo que fue hoy rechazado "rotundamente" por la Casa Blanca.



La decisión judicial llega tras una demanda presentada por las organizaciones Justice Action Center, the American Immigration Lawyers Association e Innovation Law Lab, que informaron en un comunicado de que esto no es el fin de este proceso ya que en los próximos días un tribunal en Oregón (EU) tendrá que considerar este caso.

Sociedad Se identificaron a 19 extranjeros vinculados con terrorismo: INM

La Casa Blanca expresó hoy en una nota su "fuerte" desacuerdo con "la decisión de una corte de distrito de imponer una orden a nivel nacional contra la política del presidente, de forma preliminar y urgente durante el fin de semana, sin ni siquiera permitir al Gobierno la oportunidad de proporcionar una defensa por escrito".



Agregó que "es injusto y equivocado que un juez de distrito aborte la políticas del presidente para proteger mejor el sistema sanitario de EU, y para los contribuyentes que sufren las graves consecuencias de la gran presión sobre el sistema de salud por la subvención descompensada de la atención (sanitaria) a quienes buscan ser admitidos" en el país.



El pasado 4 de octubre, Trump emitió una proclamación que ordenaba a los consulados que denieguen visados de entrada a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que tienen "los recursos financieros para pagar los costos médicos" dentro de los 30 días posteriores a su entrada en EU o que "estarán cubiertos por un seguro médico aprobado".



La abogada del Justice Action Center Esther Sung dijo en un comunicado que "la prohibición (de Trump) separaría a familias y recortaría dos tercios de la inmigración basada en 'green card" (residencia permanente).



Los principales afectados por la orden de Trump serían inmigrantes procedentes de Latinoamérica, África y Asia, que acuden a consulados de EU en el extranjero para pedir un visado de entrada.



También impactaría a inmigrantes dentro del país que está en medio del proceso para conseguir la "green card" y a los que no se les permite permanecer en territorio estadounidense mientras el procedimiento se resuelve, con lo que tienen que ser entrevistados en un consulado en el extranjero.



En la práctica también es muy difícil lograr un seguro médico en el plazo de 30 días, ya que muchos empleadores imponen tiempos de espera hasta que se considera que un nuevo trabajador es apto para acceder a una cobertura de este tipo pagada por la empresa.

Sociedad Bajan muertes de migrantes en la frontera norte

En declaraciones a Efe, el director de Iniciativas Estratégicas de Innovation Law Lab, Ramón Valdez, destacó que, de ponerse en marcha la orden, "afectaría a dos tercios de todos los visados, es decir, 400 mil personas al año".



Además, denunció las dificultades para acceder a un seguro médico que tendrían que afrontar los inmigrantes implicados: "No todos los seguros médicos califican para esta regla, ellos (el Gobierno) dieron una lista de distintos tipos de cobertura médica que deberían tener los inmigrantes".



"Y los tipos de seguro médico accesibles para los inmigrantes no califican para esta regla", lamentó.