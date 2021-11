Jueza de Nueva York exonera a hombres sentenciados por el asesinato de Malcolm X

Los dos afroestadounidenses condenados por el asesinato de Malcom X, activista por los derechos de la comunidad negra, fueron absueltos este jueves por una jueza de Nueva York.

Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, y Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, fueron sentenciados en 1966 por el asesinato del activista, en lo que fue calificado como un "fracaso de la justicia" antes de que la jueza Ellen Biben del Tribunal Supremo de Nueva York los exonerara.

"Estos hombres no tuvieron derecho a la justicia que merecían", declaró el miércoles a The New York Times el fiscal Cyrus Vance, quien junto a la defensa de los acusados inició la demanda para revertir la sentencia que pesaba en su contra.

Tras 22 meses, la pesquisa concluyó que tanto el FBI como la Policía de Nueva York ocultaron pruebas que, de haberse hecho públicas, hubieran llevado probablemente a la absolución de los dos hombres que pasaron décadas en la cárcel por un crimen que no cometieron.

Malcom X fue asesinado el 21 de febrero de 1965 cuando se disponía a hablar en un mitin en el salón de Baile Audubon, en Manhattan, en el cenit de su popularidad por su lucha por la igualdad y los derechos humanos.

La revisión del caso surgió tras la presentación de un documental sobre el asesinato y una nueva biografía del activista que sin embargo, no identifica a los asesinos ni desvela si hubo una posible conspiración de la policía o el gobierno para silenciarlo.

Tampoco aclara por qué la policía y el gobierno no pudieron prevenir el crimen, cuando las pruebas demuestran que había indicios sobrados de que se estaba preparando su asesinato.

Tras años reclamando justicia, los nombres de Aziz, de 83 años, que fue liberado en 1985, y de Islam, que salió de la cárcel en 1987 y murió en 2009, quedarán al fin limpios.

Un tercer hombre, Mujahid Abdul Halim, de 80 años, confesó el asesinato y fue puesto en libertad en 2010. Durante el juicio de 1966, afirmó que Aziz e Islam eran inocentes.









