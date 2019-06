Assange no tendrá trato “imparcial ni justo” en Reino Unido: WikiLeaks

El vocero de WikiLeaks, el islandés Kristinn Hrafnsson, advirtió hoy que Julian Assange no recibirá un trato “imparcial ni justo” por parte de las autoridades de Reino Unido en su proceso de extradición a Estados Unidos, tras revelarse las intenciones del canciller británico, Jeremy Hunt.

Hrafnsson respondió así en Twitter a las declaraciones hechas la víspera por Hunt, quien aseguró que si llega al puesto de primer ministro británico, al que aspira tras la renuncia de Theresa May, no impedirá la entrega de Assange a la justicia estadunidense.

Clear argument. The Intelligence Organisation for the People is "hostile" and "The enemy". I.e. the enemy is the people. Confirms our assessment that the #Assange /@wikileaks case is in reality US v. The People. Thank you Thiessen for clarifying.https://t.co/1S19tZcmsi — Kristinn Hrafnsson (@khrafnsson) 29 de mayo de 2019

Las declaraciones de Hunt no sólo confirmaron el hallazgo de Naciones Unidas de que el gobierno británico ha sido cómplice de crear una atmósfera de impunidad que ha alentado el abuso contra Assange, “sino también mostraron una que el fundador de WikiLeaks no tiene ninguna posibilidad de un trato justo e imparcial”, indicó.

Tachó de “insultante" que Hunt haya ignorado el llamado hecho el viernes pasado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura, Nils Melzer, quien pidió al gobierno británico impedir la extradición de Assange dado que hay indicios de que no recibirá un juicio justo.

Assange, un australiano de 47 años, está actualmente en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, mientras afronta su proceso de extradición a Estados Unidos, tras haber sido condenado el pasado 1 de mayo a 50 semanas de cárcel por eludir en 2012 las condiciones de su libertad condicional.

El fundador de WikiLeaks se encontraba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012 hasta el pasado 11 de abril, cuando las autoridades de Ecuador decidieron retirar su asilo diplomático debido a las violaciones de convenciones internacionales y protocolo de convivencia.

Según la denuncia de Estados Unidos, Assange habría participado en actividades informáticas en complicidad con la exagente de inteligencia del Ejército estadunidense, Chelsea Manning, quien suministró a WikiLeaks miles de documentos clasificados, entre ellos datos sobre las guerras en Afganistán e Irak.