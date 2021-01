Donante de campaña de Trump financió mitin que precedió asalto al Capitolio: WSJ

Una heredera de la cadena Publix Super Markets donó 300 mil dólares para financiar una manifestación que precedió al asalto al Capitolio de Estados Unidos que realizaron este mes partidarios del expresidente Donald Trump, informó el Wall Street Journal.

El Journal dijo que la financiación de Julie Jenkins Fancelli, una prominente donante de la campaña de Trump por las elecciones del 2020, fue facilitada por el presentador de programas de extrema derecha Alex Jones.

El medio indicó que el dinero de Fancelli cubrió el grueso de los cerca de 500 mil dólares usados en el mitin realizado en el parque Ellipse donde Trump habló e instó a sus seguidores a "luchar".

Más de 135 personas han sido arrestadas en relación con el ataque del 6 de enero al Capitolio cuando el Congreso se reunió para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. Murieron cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio.

Según el Journal, Jones prometió personalmente más de 50 mil dólares en capital inicial para el mitin a cambio de un espacio para hablar.

El reporte afirma que Jones, quien ha publicitado teorías de conspirativas, ha recibido en sus populares programas de video por radio e Internet a líderes de Proud Boys y Oath Keepers, dos grupos extremistas que fueron prominentes en el motín.

Jones no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Fancelli no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.

En una publicación de Twitter, Publix Super Markets dijo que la violencia en el Capitolio el 6 de enero fue una tragedia nacional.

"Las deplorables acciones que ocurrieron ese día no representan los valores, el trabajo ni las opiniones de Publix Super Markets. La señora Fancelli no es empleada de Publix Super Markets, y no está involucrada en nuestras operaciones comerciales ni representa a la compañía de ninguna manera. No podemos comentar sobre las acciones de la señora Fancelli".