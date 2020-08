Kamala Harris será la compañera de fórmula de Joe Biden

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, eligió a la senadora afroamericana Kamala Harris como su compañera de fórmula para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

"Tengo el gran honor de anunciar que he seleccionado a Kamala Harris -una intrépida luchadora por el ciudadano de a pie, y una de las mejoras funcionarias públicas- como mi compañera de candidatura", dijo quien fuera vicepresidente en los gobiernos de Barack Obama (2009-2017) en un mensaje.

Back when Kamala was Attorney General, she worked closely with Beau. I watched as they took on the big banks, lifted up working people, and protected women and kids from abuse. I was proud then, and I'm proud now to have her as my partner in this campaign. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

El aspirante demócrata, que tiene que ser nominado oficialmente en la Convención que se celebra la próxima semana, ya había dicho en marzo que quiere un gobierno que refleje la diversidad del país y prometió que nombraría a una mujer para competir por la vicepresidencia.

Harris se impuso a otras aspirantes como la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice, o la también senadora Elizabeth Warren, que se encontraban en la lista corta barajada por el precandidato demócrata.

Hija de padre jamaicano y madre india, la aspirante a la vicepresidencia de EU fue previamente fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016.

Foto: AFP

Asimismo, Harris, de 55 años, se presentó a las primarias demócratas en las que generó grandes expectativas en el arranque de la batalla, en las que tuvo de hecho varios choques con Biden, pero luego fue perdiendo impulso a medida que avanzó la campaña.

En la historia de Estados Unidos ha habido sólo dos candidatas a la vicepresidencia, la demócrata Geraldine Ferraro en 1984 y la republicana Sarah Palin en 2008, pero ninguna llegó a la Casa Blanca, al igual que ninguna mujer ha sido elegida presidente del país.

La próxima semana los demócratas celebrarán su tradicional Convención Nacional, en la que nominarán oficialmente a Biden como candidato, aunque en esta ocasión tendrá lugar de manera virtual debido a la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya más de 160 mil estadounidenses fallecidos.

Foto: AFP

Insultados por elegir a una mujer: Trump

Horas antes del anuncio de Biden, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que algunos hombres pueden sentirse "insultados" porque su rival elegiría a una mujer como candidata a la vicepresidencia.

"Él se rodeó de un cierto tipo de gente", indicó Trump en una entrevista matutina a la cadena de radio Fox Sports.

"Algunas personas dirían que los hombres se sienten insultados por eso y otras personas consideran que está bien", lanzó el mandatario.

Foto: AFP

En la entrevista, Trump alabó a su segundo a bordo, Mike Pence, pero sentenció el debate afirmando que "la gente no vota por un vicepresidente".

"Puedes elegir a George Washington para ser vicepresidente. También poner a Abraham Lincoln, traerlo de vuelta de la muerte. No se vota a un vicepresidente", defendió Trump utilizando como ejemplo a estos presidentes emblemáticos de la historia de Estados Unidos.