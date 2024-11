Puedes hacer cosas que tu rival no, dice Kamala Harris en el programa Saturday Night Live

Kamala Harris, candidata a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, hizo una parición en Saturday Night Live donde, además de hacer chistes sobre su rival Donald Trump, dio consejos a una versión de ella interpretada por la comediante Maya Rudolph.

Durante su aparición de unos minutos en el show de comedia, Harris se sentó frente a la actriz Rudolph mientras ambas vestían de una manera similar y aparentaban ser un reflejo de la otra.

En ese momento, Harris saludó a su alter ego interpretado por la comediante, quien ha imitado a la vicepresidenta desde 2019, y dedicó una indirecta a Trump, disfrazada de un mensaje de aliento para sí misma previó a las elecciones.

"No te preocupes, tú puedes hacer cosas que tu rival no puede hacer", dijo la candidata.

Además, Harris aprovechó para invitar a los televidentes a votar por ella como la próxima presidente de Estados Unidos y ser la primera mujer en gobernar el país.

La visita de Kamala al programa no fue anunciada, sin embargo, forma parte de una campaña con la que busca llegar a diferentes audiencias.

¿Aparición de Harris en SNL viola regulación electoral?

Brendan Carr, regulador de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de Estados Unidos, dijo en su cuenta de X que la participación de Kamala Harris en Saturday Night Live viola la regulación de "tiempo igualitario" que se le debe dar a los candidatos a la presidencia.

"La ley federal exige que las emisoras proporcionen un horario y una ubicación comparables a todos los candidatos legalmente calificados cuando se activa la regla de igualdad de horarios. A pocos días de las elecciones, NBC parece haber estructurado esta aparición de una manera que evade estos requisitos", señaló.

Asimismo, dijo que la regla de tiempo igualitario surgió como medida para evitar que "una emisora autorizada utilice las ondas de radio públicas para ejercer su influencia a favor de un candidato en vísperas de una elección", con excepción de que a todas las partes se les otorgue el mismo tiempo para su campaña.

La aparición de Harris en la cadena NBC fue una sorpresa, pues según señaló el regulador de la FCC, el productor ejecutivo de Saturday Night Live dijo que ni harris ni Trump serían invitados al show.

"'No se puede traer a las personas reales que se están postulando debido a las leyes electorales y las disposiciones de igualdad de tiempo', dijo Michaels".