Keith Raniere líder de sexta sexual NXIVM se niega a declarar en Texas

El líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, se negó hoy a declarar ante un juez federal de Fort Worth (Texas), por lo que el magistrado Jefferey Cureton decidió mantener al acusado en prisión sin fianza y enviarle al estado de Nueva York para continuar allí el juicio.

Según medios locales, Raniere, de 57 años, declinó hacer comentarios en los cuatro minutos que duró la vista y su abogado tampoco puso ninguna objeción a su nueva extradición a Nueva York.

Este lunes las autoridades mexicanas arrestaron al sospechoso en una lujosa villa a las afueras de Puerto Vallarta, en el occidental estado de Jalisco, y lo enviaron a Texas para que sea juzgado de tráfico sexual y de someter a otras personas a trabajo esclavo.

Anticipando su regreso a Nueva York, los fiscales presentaron un escrito al juez del distrito neoyorquino Steven Gold, requiriendo una orden de detención permanente.

Los letrados federales consideran elevado el riesgo de fuga debido a "los enormes recursos de los que dispone" Raniere, además del peligro que supone para la comunidad su libertad.

So there's an organisation connected with NXIVM / Executive Success Programs called Prorsus Capital. The board includes Alejandro Betancourt, Emiliano Salinas, Ana Maria Ortes, Farouk Rojas, Jazmin Duran and Danielle van der Kwartel.https://t.co/jE1olC1Upf pic.twitter.com/P1Ec7W83FN — The_War_Economy (@The_War_Economy) 27 de marzo de 2018

En 1998, este supuesto gurú de la motivación personal creó la organización "Programas Ejecutivos de Éxito" (ESP, por sus siglas en inglés), a través de la cual impartía talleres de cinco días por los que cobraba hasta 5 mil dólares.

Años más tarde fundó Nxivm, donde obligaba a los asistentes a tomar clases adicionales a mayor precio y se les incita a traer a otras personas para "ascender" dentro de los rangos de Nxivm y así obtener privilegios.

La historia ofrece un giro aún más oscuro cuando en el año 2015, Raniere forma una sociedad secreta dentro de Nxivm llamada "DOS", "para empoderar a las mujeres y erradicar las debilidades del programa de estudios".

Estas mujeres se convertían finalmente en sus esclavas sexuales, siendo forzadas a realizar tareas domésticas y marcadas a fuego como ganado en sus zonas pélvicas con las iniciales del líder.

Además, las víctimas eran extorsionadas con información comprometedora sobre amigos y familiares, fotografías de desnudos y derechos sobre las pertenencias que ellas mismas aportaban.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado de que si finalmente es declarado culpable de estos cargos, la sanción mínima a la que se enfrenta es de 15 años de prisión y que incluso puede ser condenado a cadena perpetua.