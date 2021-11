Director de HRW compara a AMLO con Trump por violar derechos de migrantes y mala gestión del Covid

A un día de la cumbre de mandatarios de América del norte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, criticó al presidente de México por cometer violaciones graves a los derechos de los migrantes, contribuir a la crisis climática, así como por su mala gestión de la pandemia de coronavirus, comparándolo con Donald Trump.

En una carta pública dirigida a los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el director de HRW acusó al gobierno mexicano de utilizar a miles de militares y miembros de la Guardia Nacional para “patear y golpear” a migrantes en las fronteras norte y sur del país.

Unfortunately, Biden and AMLO have essentially continued the same abusive immigration policy as Trump.



The result: violence, illegal expulsions, executions of migrants, and more.@hrw's letter to North American leaders before they meet tomorrow.https://t.co/5VUsfEwvvR — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 17, 2021

México “ha separado familias, irrumpido en hogares y agredido a periodistas, activistas y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intentaban documentar los abusos”, indicó Roth en su carta.

Además, añadió, Estados Unidos y México tomaron medidas sin precedentes para aumentar las “expulsiones sumarias” de solicitantes de asilo sin permitirles buscar protección, violando leyes estadounidenses, mexicanas e internacionales.

En el tema del cambio climático, Roth afirmó que Canadá, México y Estados Unidos están contribuyendo a la crisis al ser tres de los principales emisores de gases de efecto invernadero.

En particular, acusó al presidente López Obrador de pronunciarse contra la energía solar y eólica y de invertir “miles de millones de dólares” en la reactivación de energías sucias como el carbón, el petróleo y el gas.

Al respecto, Roth llamó a los tres líderes a usar la cumbre de líderes de América del Norte para “comenzar a cerrar la brecha entre sus promesas actuales y la acción necesaria para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media global en 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales”.

Sobre la pandemia de coronavirus, el director de HRW comparó a López Obrador con el expresidente estadounidense Donald Trump por ser una “fuente de desinformación” sobre el virus, minimizando los riesgos, negándose a usar cubrebocas y “realizando eventos públicos en el punto álgido de la pandemia”.

Bajo el liderazgo de López Obrador, “México ha tenido uno de los índices de muertes por Covid-19 más altos del mundo”, afirmó Roth, que instó a Biden y a Trudeau a alentar al presidente mexicano para que tome más seriamente la ciencia y así salvar vidas.