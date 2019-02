Kim Jong-un responde por primera vez a un periodista extranjero

El líder norcoreano, Kim Jong-un, respondió hoy por primera vez desde que accedió al cargo a la pregunta de un periodista extranjero, en el arranque de la segunda jornada de su cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Hanói.



Al final de la sesión introductoria de la reunión con la prensa, en la que ambos líderes compartieron sus expectativas sobre la segunda jornada de la cumbre, el periodista del Washington Post David Nakamura, acreditado por la Casa Blanca, preguntó a Kim si tenía confianza en alcanzar un gran acuerdo.



"Es demasiado pronto para decir (si será un éxito). Pero no puedo decir que ahora mismo sea pesimista. Tengo la sensación de que saldrá un buen resultado", dijo Kim tras escuchar la traducción de su intérprete.



Es posible que sea incluso la primera vez que el líder supremo de Corea del Norte contesta a la pregunta de un periodista, incluidos los de su país, donde los reporteros no preguntan sino que transcriben sus palabras sin cuestionamiento alguno.



En la anterior cumbre celebrada en Singapur el pasado junio, Kim compareció ante una selección de medios junto a Trump, pero no hubo ocasión para que ningún periodista le dirigiera una pregunta.

Trump sin prisa

En tanto el presidente de EU., Donald Trump, dijo hoy que no tiene prisa en su proceso de negociación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, porque lo que quiere es alcanzar "el acuerdo correcto" sobre la desnuclearización de Corea del Norte, y rebajó las expectativas para la cumbre de hoy.



"La velocidad no es importante, lo importante es que lleguemos al acuerdo correcto", dijo Trump al comienzo de una reunión a solas con Kim, durante la segunda jornada de su cumbre en Hanói.



Preguntado por si espera firmar hoy con Kim una declaración de paz en la península coreana, después de que la guerra de Corea (1951-53) se cerrara con un armisticio y no con un acuerdo de paz, Trump respondió: "Ya veremos, no hay prisa".



"Es genial estar de nuevo con usted. Estoy seguro de que a lo largo de los años estaremos mucho juntos, y también después de que lleguemos a un acuerdo", le dijo Trump a Kim nada más comenzar su encuentro a solas, que tenía una duración prevista de 45 minutos.



Separado de Kim por una gran mesa redonda, Trump afirmó que sus equipos estaban debatiendo "muchas buenas ideas", y subrayó: "Cuando tienes una buena relación, pasan cosas buenas".