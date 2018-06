Kim Kardashian lo logra: Trump indulta a la presidiaria Alice Marie Johnson

Kim Kardashian se encuentra muy feliz tras haber recibido "las mejores noticias": el presidente Donald Trump conmutó la sentencia de Alice Marie Johnson, una delincuente no violenta que la socialité defendió tras una reunión en la Oficina Oval con el presidente.

Johnson cumplió 21 años de cadena perpetua después de que fuera declarada culpable de conspiración por posesión de cocaína.

Fue Kardashian quien mediante su cuenta de Twitter reveló "las buenas nuevas" y agradeció al mandatario estadounidense por su decisión.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 de junio de 2018

Asimismo, reveló que habló por teléfono con Alice para darle la noticia, manifestando que ese "sería uno de los mejores momentos de su vida, uno que jamás olvidaría".

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 de junio de 2018

Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado donde dio a conocer las razones por las que se le había dado el indulto.

La Sra. Johnson ha aceptado la responsabilidad de su comportamiento pasado y ha sido una presa modelo durante las últimas dos décadas. A pesar de recibir una sentencia de cadena perpetua, Alice trabajó duro para rehabilitarse en prisión y actuar como mentora de sus compañeros reclusos.

Si bien este gobierno siempre será muy duro con el crimen, cree que aquellos que pagaron sus deudas con la sociedad y trabajaron duro para mejorarse a sí mismos mientras estaban en prisión merecen una segunda oportunidad.





Cabe destacar que el indulto de Johnson es el sexto acto de clemencia que Trump ha emitido desde que asumió el cargo, y el segundo otorgado por Trump luego de que una celebridad lo apelara.

El mes pasado, Trump indultó póstumamente al boxeador Jack Johnson después de que el actor Sylvester Stallone planteara su caso al presidente.