"La campaña será desagradable", así responde Trump a candidatura de Joe Biden

Washington.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, dio la "bienvenida" al exvicepresidente Joe Biden, quien anunció hoy sus aspiraciones a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020.



"Bienvenido a la contienda, Adormilado Joe. Solo espero que tengas la inteligencia, puesta en duda desde hace tiempo, de llevar a cabo un campaña exitosa en las primarias", dijo Trump en su cuenta de Twitter poco después de que Biden anunciara sus aspiraciones.



No obstante, el político republicano anticipó que lo que le depara a Biden será "desagradable".



"Tendrás que tratar con gente que tiene unas ideas muy enfermas y dementes. Pero si lo logras, te veré en la Línea de Salida", remarcó.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de abril de 2019



Biden, exsenador y quien fue vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017), justificó su decisión de lanzar su candidatura por considerar que con una reelección de Trump están en juego "los valores fundamentales", la "posición en el mundo" e incluso la democracia de Estados Unidos.

Con este anuncio, ya son 20 los aspirantes que han confirmado que lucharán por la candidatura presidencial demócrata de cara a las elecciones de 2020.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 de abril de 2019



Desde principios de año, Biden, de 76 años, estudiaba presentar su candidatura y ya tiene programado el próximo lunes su primer acto de campaña en Pensilvania, su estado natal.



Actualmente, las encuestas sitúan a la cabeza de preferencia de voto al senador Bernie Sanders, seguido por Biden, pese a que no había anunciado hasta hoy formalmente su candidatura.



A continuación, figuran el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, la senadora Kamala Harris y en quinto lugar el excongresista estatal texano Beto O'Rourke.



Biden ya fue aspirante presidencial en 1988 y 2008, aunque perdió en ambas contiendas y concurrió junto Obama en sus dos elecciones y mandatos.



En 2015, antes de los pasados comicios presidenciales que dieron la victoria a Donald Trump, Biden rechazó registrar su candidatura para evitar competir contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, que había sido secretaria de Estado también en el Gobierno de Obama.