La cruzada de Elon Musk contra el periodismo profesional

Desde la creación de Twitter, hoy X, la plataforma de microblogging se convirtió en el megáfono de políticos, empresarios, activistas, influencers y periodistas para ganar notoriedad e influencia en el mundo digital.

El panorama de la red social cambió en octubre del año pasado justo cuando Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció su compra. Desde entonces, la plataforma, caracterizada por el envío de mensajes ínstatenos con tan solo 280 caracteres, ha cambiado.

Con la llegada de Musk a Twitter, la relación con los medios de comunicación cambió. Un ejemplo de ello, en abril, cuando el multimillonario levantó ampollas a nivel mundial después de poner y quitar etiquetas que decían “medio financiado por el Gobierno” y “medio afiliado al Estado” de algunos medios de comunicación públicos.

Sumado a esto cambios, Musk ha invitando a los periodistas a que escriban directamente en X al mismo tiempo que continúan trabajando en sus medios.

“Si eres un periodista que quiere más libertad para escribir y mayores ingresos, entonces publica directamente en esta plataforma”, escribió Musk.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform! — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023

La semana pasada, el magnate realizó una visita a Eagle Pass, Texas, un punto en la frontera que ha visto entrar miles de migrantes en los últimos meses, desde México a EU. En un video, el dueño de Tesla se declaró abiertamente promigrante, aprovechó y lanzó un llamado al periodismo ciudadano.

“¡El periodismo ciudadano es el camino hacia un futuro mejor! Recomiendo encarecidamente a las personas de todo el mundo que publiquen noticias sobre los eventos a medida que suceden, tanto en texto como en video”, señaló Musk.

Citizen journalism is the path to better future!



I strongly encourage people around the world to post news about events as they’re happening, in both text & video. https://t.co/c8PxqinKAm — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2023

No es la primera vez que Musk hace el llamado al periodismo ciudadano, el 28 de septiembre, en su cuenta de X, hizo el llamado a sumarse a la iniciativa de informar como periodista ciudadano

“¡Por favor, fomenten más periodismo ciudadano! Puedes hacer videos en vivo fácilmente desde tu teléfono”

Please encourage more citizen journalism! You can do live video easily from your phone.



More on-the-ground reporting from regular citizens will change the world. — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

I hope people around the world engage in citizen journalism, so we know what’s truly happening and we get real-time, on-the-ground coverage! https://t.co/m78rUDzpQl — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

En marzo de 2022, cinco meses después de que Musk compró Twitter y antes del cambio de nombre a X, el hombre que busca llegar a Marte hizo una encuesta sobre la libertad de expresión.

La encuesta fue votada por más de 2 millones de usuarios y generó una cadena de reacciones, likes y comentarios: además, el 70 por cierto de los participantes respondieron que no consideran que Twitter se adhiera rigurosamente al principio de la libertad de expresión. Ya con los resultados en la mano, Musk publicó:

“Dado que Twitter funciona como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia”.

Musk en busca de ganancias a través de los medios

Como hemos comentado la relación de Elon Musk con los medios de comunicación no es una de las mejores, con adquisición de Twitter, hoy X, el magnate busca eliminar los titulares que permitan enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación en X.

El sudafricano propietario de la red social señaló en agosto pasado su intención es “eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen” del artículo, aludiendo a razones “estéticas”.

Sin embargo, detrás de esta estrategia la decisión apunto a los fines comerciales, aunque hasta el momento se desconoce cuándo comenzará a aplicarse esta medida y cómo se aplicará, lo significa que cuando la medida entre en función, los medios de comunicación dejarán de ganar tráfico directo en X.

Algunos analistas apuntan que la medida de Musk es buscar que los medios de comunicación y los periodistas se suscriban al plan “premium” Twitter Blue, que puso en marcha a comienzos del 2023. Con ello, Musk buscaría recuperarse de los descalabros financieros por la falta de aceptación entre los usuarios de la red social.

This essentially means that X Premium (fka Twitter Blue) is free for accounts that generate above 5M views.



Note, only views from verified handles count, as scammers will otherwise use bots to spam views to infinity. https://t.co/87MqqyUu2E — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

El plan premium de X incluye una serie de ventajas como ampliar el número de caracteres que se pueden emplear en cada “post” hasta las 25,000 palabras o incluir videos. Ahora bien, de implementarse esta medida, los medios de comunicación tendrán que crear un contenido específico para X en cada artículo o noticia.

No es la primera vez que Musk interviene en cómo se ve el contenido que publican los medios de comunicación, este año el también director ejecutivo de Tesla y SpaceX puso y luego quitó etiquetas que decían "medio financiado por el Gobierno" y "medio afiliado al Estado" de diversos medios de información públicos.

Musk vs medios vetados

La relación más tensa entre Musk y los medios de comunicación se dio en diciembre de 2022, a dos meses de que el dueño de Tesla comprara Twitter. El 16 de diciembre fueron suspendidas varias cuentas de periodistas que cubren a dicha red social y a su nuevo propietario, entre ellos reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America y otras publicaciones.

La compañía ahora propiedad de Musk no dio informaciónde por qué eliminó las cuentas, sus perfiles y sus tuits anteriores. Pero Musk recurrió a su cuenta en la red social para acusar a periodistas de compartir información privada sobre su paradero en lo que describió como “básicamente, coordinadas de asesinato”. No presentó evidencia que respaldara estos señalamientos.

Tras este escándalo, al día siguiente Musk restableció las cuentas de Twitter de varios periodistas que habían sido suspendidas durante un día por una polémica sobre la publicación de datos sobre el avión del multimillonario.