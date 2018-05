La democracia española ha vencido a ETA: Mariano Rajoy

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró hoy que la democracia española ha "vencido" a la banda terrorista ETA, y recordó a todas sus víctimas "sin distingos ni categorías".



Rajoy pronunció hoy una declaración institucional después de que ETA, que asesinó a 853 personas, anunciara el jueves "el final de su trayectoria" y el "desmantelamiento" total "del conjunto de sus estructuras".



El gobernante español reiteró que los crímenes de la banda terrorista se seguirán "investigando y juzgando" y las condenas se continuarán cumpliendo, ya que "no hubo ni habrá impunidad" por sus delitos.



Rajoy inició la intervención con un recuerdo para las víctimas de ETA como personas "únicas e irrepetibles", asesinadas "injustamente y cruelmente" por el "fanatismo" de ETA, que anunció su disolución.



Dijo que merecen el homenaje de toda España, al igual que sus familias y quienes "sobrevivieron", pero sufrieron también la "crueldad" de la banda.



Los protagonistas hoy no pueden ser los asesinos, sino las víctimas por humanidad y por cuestión de democracia, enfatizó Rajoy. Desaparece ETA, pero no el daño y el dolor irreparable que causó.



La sociedad española asumió que el único relato posible es el de las víctimas frente al "totalitarismo" de quienes pretendieron imponer un "régimen de terror para conseguir objetivos políticos".



Pero no pudieron lograrlo, según Rajoy, pues el suyo ha sido "un fracaso inapelable" frente a la "grandeza de la democracia", ni van a obtener "nada" por anunciar la disolución, subrayó.



"Nada les debemos (a los terroristas de ETA) ni tenemos que agradecerles", sino que tardaron "demasiado" en reconocer la derrota, precisó.



Elogió la determinación de la sociedad española y sus instituciones contra ETA -que perseguía la independencia de la región del País Vasco- y la unidad de los demócratas como "fundamental", además de valorar el papel de Francia y del resto de la Unión Europea que han ayudado a acabar con la banda.



"Seguimos comprometidos contra ETA contra lo que hizo y significó", advirtió, pues este pasaje de la historia española está escrito "con mucho sacrificio y dignidad".