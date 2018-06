La historia detrás de la foto viral de la cumbre del G7

Este fin de semana se reunieron en Quebec, Canadá los líderes de los siete países más poderosos del mundo, a saber: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, además del ya mencionado anfitrión.











Trudeau reconoció que los resultados de la cumbre fueron magros, ya que no se llegó a un acuerdo en los temas más espinosos, como el comercio o el cambio climático, donde Trump tiene una posición opuesta a la mayoría, sin embargo el primer ministro, rescató que amenos las discusiones fueron “francas y abiertas”.









Camino a Singapur, donde se reunirá con el dictador de Norcorea, Kim Jong-un, el presidente Donald Trump aprovechó para mandar unos de sus acostumbrados tuits, donde llamó “manso y deshonesto” a Trudeau, y de paso mandó decir que no iba a firmar la declaración de la cumbre.





PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2018





La imagen que condensa todos estos desencuentros se volvió viral el sábado 9 de junio. Se trata de una foto compartida por el portavoz del Gobierno Federal de Alemania, Steffen Seibert.





Zweiter Tag des #G7-Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix pic.twitter.com/5GiGF6zTHr — Steffen Seibert (@RegSprecher) 9 de junio de 2018





En dicha imagense ve a la canciller alemana Angela Merkel, a lado del presidente francés, Emmanuel Macron y la primera ministra de británica Theresa May, liderando una riña contra Trump; el primer ministro japonés Shinzo Abe, cruzado de manos, con cara de fastidio.









Hay otra foto de ese momento que se ha difundido menos. La compartió el responsable de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino.

A look at negotiations, from behind the scenes at the #G7Charlevoix Summit. pic.twitter.com/2LdJAgt6fE — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 9 de junio de 2018





Esta segunda imagen manda un mensaje muy diferente de la primera. Desde un un plano picado en el que destaca el presidente de Estados Unidos, da otra sensación: es como si todos estuvieran escuchando lo que dice Trump atentamente.









Luego de eso, los equipos de los líderes comenzaron a publicar su versión de ese momento.