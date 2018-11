Esta compañía vende juguete del muro fronterizo de Trump y de Hillary en la cárcel

Dallas.- Una empresa de Georgia, dedicada a la venta en internet de artículos que promueven ideas conservadoras, lanzó al mercado un nuevo juguete que consiste en un paquete de bloques de plástico que se pueden ensamblar, para que los niños se entretengan “construyendo” el muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.

El juguete de la compañía “Keep and Bear”, denominado Construye el Muro (Juguete de Bloques de Construcción MAGA), viene con más de cien piezas, incluida una figura del presidente Trump con un casco MAGA!

Foto: keepandbear.com

Las siglas MAGA se refieren al eslogan de campaña de Trump “Make America Great Again” (Haz América grande otra vez).

La compañía informó en su sitio de internet que el juguete comenzará a ser distribuido a partir del próximo 23 de noviembre, aunque ya está disponible para pre-pedido al precio de 29.95 dólares.

“El muro debe ser construido. El muro mantendrá a América (sic) segura y fuerte. Solo así podremos ayudar a los necesitados”, señala la compañía al promover su nuevo producto. “¡Este juguete es un gran regalo de Navidad para tus hijos y nietos!, asegura.

If you enjoy irony or are just unironically terrible, Keep and Bear toys is selling a #MAGA Building Blocks set that will let you build your own border wall. Only $29.95 while supplies last/until they get a cease and desist from Lego. https://t.co/YIk3bwWhbu pic.twitter.com/IOLh0HBRL5 — Peter Bonilla (@pebonilla) 13 de noviembre de 2018

Keep and Bear, se fundó en 2016 con la idea de promover una película sobre el derecho a la posesión de armas. La compañía evolucionó luego “hasta convertirse en uno de los proveedores más grandes de recursos conservadores en línea”.

La firma vende en internet cientos de artículos que incluyen camisetas, calcomanías, banderas, biblias, DVD, libros, juguetes y productos “patrióticos novedosos” y sostiene que todos sus artículos “apoyan y celebran a Dios y al país”.

Entre sus juguetes se incluye una figura en plástico de la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, vestida en un “overol” naranja utilizado como uniforme en muchas de las prisiones de Estados Unidos.

La figura de Hillary se vende también como parte de un paquete que incluye una cárcel.

Foto: keepandbear.com