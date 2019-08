"Larga sentencia a tirador en Filadelfia", pide Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que el tirador que hirió a seis policías en medio de un enfrentamiento de una hora en Filadelfia, recibiera una "larga sentencia" y señaló que el incidente “mostró que las autoridades deben tomar medidas enérgicas contra el crimen callejero”.

"El tirador de Filadelfia nunca debería haber estado en las calles", tuiteó Trump. "¡Sentencia larga, debe ser mucho más dura con el crimen callejero!". The Philadelphia shooter should never have been allowed to be on the streets. He had a long and very dangerous criminal record. Looked like he was having a good time after his capture, and after wounding so many police. Long sentence - must get much tougher on street crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

Las primeras informaciones del incidente generaron consternación en una sociedad especialmente sensible tras los recientes tiroteos de El Paso, en Texas y Dayton, en Ohio, que causaron entre los dos 31 muertos.

Sin embargo, a medida que se conocían detalles se evidenció que el caso de Filadelfia era distinto al de los tiroteos mencionados, con un atrincherado tras un operativo policial.

Foto: Reuters

No obstante, el alcalde de Filadelfia, el demócrata Jim Kenney, abogó por un mayor control de armas.

"Estos agentes necesitan ayuda, necesitan ayuda. Necesitan ayuda con control de armas. Necesitan ayuda manteniendo estas armas fuera de las manos de esta gente", alertó.