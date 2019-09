Las Bahamas en alerta; Dorian se fortalece a categoría 5

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés) de Bahamas alertó este domingo del inminente impacto del huracán Dorian sobre las Islas Ábaco y Gran Bahama, en el noroeste del archipiélago atlántico.

El último comunicado de NEMA señala que una advertencia de huracán sigue en vigor para el noroeste de Bahamas, lo que incluye a Nueva Eleuthera, Islas Ábaco, Gran Bahama, Bimini, Islas de Berry y Nueva Providencia, donde se ubica la capital Nassau.

🛰️ Satellite imagery this morning of now Category 5 Hurricane Dorian approaching the Abaco Islands in the northern Bahamas. For the latest on Dorian visit https://t.co/ONza7RQRVp pic.twitter.com/GJRAKhr7jA — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) September 1, 2019

Esa advertencia significa que condiciones de huracán podrían afectar a las islas mencionadas dentro de 36 horas.

NEMA hizo este domingo además un último llamamiento a los residentes en Islas Ábaco para que tomen medidas de precaución ante el inminente paso por la zona del huracán Dorian, que ya ha alcanzado categoría 5.

NEMA informa de que el ojo del huracán está previsto que atraviese las Islas Ábaco esta tarde, por lo que todas las medidas de seguridad deben haberse tomado ya.

La agencia gubernamental indica a los residentes en ese área de que no deben dejarse confundir con fases de calma de los vientos una vez el huracán golpea la zona, ya que se trata de un fenómeno habitual en los ciclones al que siguen ráfagas todavía más peligrosas.

El último boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informa de que Dorian se ha fortalecido en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, y encara este domingo el noreste de Bahamas, donde llegará con vientos de 260 kilómetros por hora (160 millas por hora).

NHC indica que Dorian se sitúa a unas 35 millas (55 km) al este de Ábaco y unas 225 millas (360 km) al este de West Palm Beach, en Florida.

La marejada ciclónica elevará los niveles del mar hasta 20 pies (6 metros) sobre el normal de la marea en partes del noroeste de Bahamas, cuyas costas recibirán olas destructivas.