LaVerdadNuncaMuere Piden no más impunidad en asesinatos de periodistas

Cada cuatro días un periodista es asesinado en el mundo y la mayoría de las ocasiones por denunciar la corrupción, el narcotráfico, malos manejos en la política o los abusos a los derechos humanos… y la justicia nunca llega: en nueve de cada 10 casos, los asesinos quedan sin castigo.



Ante ello, y porque en los últimos 11 años cerca de 930 periodistas fueron asesinados, cada 2 de noviembre la UNESCO impulsa el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, preocupada por el hecho de que la impunidad dañe sociedades enteras al encubrir graves abusos contra los derechos humanos, corrupción y delincuencia.

Tal fecha se escogió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses de Radio France International, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, en Mali el 2 de noviembre de 2013.

Este año, bajo el lema #LaVerdadNuncaMuere, cientos de medios de comunicación y organismos como la WAN-IFRA y la SIP se han sumado a la iniciativa.

Every four days a journalist is killed usually because he or she denounced corruption, trafficking, political wrongdoing or human rights abuses. Those responsible for these killings are almost never brought to justice. #TruthNeverDies #JournoSafe #EndImpunity pic.twitter.com/1FCcYghIpq — Moez Chakchouk (@mchakchouk) 1 de noviembre de 2018

De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, desde 1987 en el continente americano han sido asesinados 561 periodistas y la mayoría de los crímenes siguen impunes.

De hecho, hasta octubre de este 2018 fueron asesinados 29 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la mayoría en México, mientras otro está desaparecido, siendo una de las cifras de violencia más altas de los últimos tiempos.

La impunidad "reina" en México, Colombia y Brasil

México, Colombia y Brasil se encuentran entre los 14 principales países del mundo donde los asesinos de periodistas no son castigados en los tribunales, señala un balance del Centro Knight



Los tres países fueron los únicos en América Latina que entraron al Índice Global de Impunidad 2018 creado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Cada año, la organización clasifica a todos los países donde los periodistas han sido asesinados con total impunidad.

“En la última década, al menos 324 periodistas han sido silenciados a través del asesinato en todo el mundo y en el 85% por ciento de estos casos no se ha condenado a los perpetradores”, según el CPJ.

El 82% de los casos ocurrieron en los 14 países que conforman el índice.

México ocupa el séptimo lugar, Colombia es el octavo y Brasil es el décimo en el índice.

Colombia, que había salido del Índice Global de Impunidad en 2015, reaparece en la lista este año debido a los asesinatos de los miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio en abril pasado.

Para realizar el Índice Global de Impunidad, que marca el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas el 2 de noviembre, el CPJ calcula el número de asesinatos de periodistas sin resolver durante un periodo de 10 años como porcentaje en relación a la población del país.

Los países solo se incluyen si fueron el hogar de cinco o más casos sin resolver entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2018. Además, los casos se incluyen si se trató de un “ataque deliberado contra un periodista específico en relación con el trabajo de la víctima”.

Empeora panorama para periodistas en México

La situación en México, que ha estado en la lista durante 11 años, ha empeorado, afirma el CPJ. El país tiene 26 casos sin resolver.



Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ, escribió que las consecuencias de la impunidad son “fáciles de detectar en un país como México, donde el crimen de cartel no se denuncia en grandes franjas del país”.

“Los valientes reporteros que se han negado a ser intimidados han pagado con sus vidas y los asesinatos vinculados a los carteles han tenido el efecto previsto de silenciar a otros”, dijo.

“De hecho, la mayoría de los periodistas mexicanos pueden identificar instintivamente ‘zonas de silencio’ donde la democracia y la transparencia perecen”.

Agregó que el CPJ trabajó con otros en el país para que los ataques contra periodistas fueran tratados como delitos federales. Sin embargo, señaló que la falta de fondos para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) amenaza lo avanzado.

SIP lleva a la CIDH asesinatos de cuatro periodistas mexicanos

La SIP ha sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 29 casos de asesinatos contra periodistas, uno de ellos fue la muerte del colombiano Nelson Carvajal en 1998 y por primera vez en la historia, en marzo pasado se responsabilizó a un Estado por el crimen de un comunicador.

En México, desde hace dos décadas continúan en la impunidad los homicidios de los periodistas Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores González, por lo que la SIP ya presentó estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, hasta ahora son cuatro administraciones federales las que no han atendido la petición de profundizar en las líneas de investigación para esclarecer la muerte de los periodistas y la SIP hace un llamado al próximo gobierno a fin de que sean resueltos.

Durante la pasada 74 Asamblea General en Salta, Argentina, la SIP resolvió exigir al Estado mexicano que “coloque en las prioridades de su agenda la libertad de expresión como un mecanismo indispensable para la democracia y la gobernabilidad, comprometiéndose a impedir que continúen los ataques contra periodistas por cualquiera de los actores o poderes fácticos”.

Asimismo, que el nuevo gobierno fortalezca e impulse la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), mismo tema

Por otra parte, alertó que el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas está en riesgo de ya no operar, lo que dejaría sin protección a 307 periodistas, 70 de ellos desplazados de sus estados de origen.

Falta de voluntad política, mayor impedimento ante la impunidad: WAN-IFRA

La World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) advierte que el mundo marca el 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los delitos contra periodistas, en un momento en que las amenazas al esfuerzo periodístico están más extendidas que nunca.

Señala que la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas no resueltos (848 y contados desde 1992) continúa dominando el discurso sobre la seguridad: nueve de cada diez asesinatos registrados siguen sin resolverse, "una estadística impactante que galvaniza la profesión y plantea demandas a los estados, sus instituciones y organismos globales que trabajan para ayudarlos, para proporcionar soluciones urgentes para reducir los números".

Solo este año, al menos 45 periodistas han sido asesinados en todo el mundo como resultado de su trabajo, un número que no incluye otras 17 muertes en las que el motivo no ha sido confirmado, según el Comité para la Protección de Periodistas.



Como bien debería ser; no existimos para elogiar, aplacar o proporcionar aprobación aduladora. No estamos para hacer la vista gorda ante los delitos y faltas, ignorar acusaciones creíbles o no hacer un seguimiento de las investigaciones de interés público.

Los esfuerzos para "resolver" la impunidad persiguen, noblemente, objetivos muy prácticos y muy necesarios en el campo en países donde es una plaga persistente. Fortalecer la policía y las fuerzas de seguridad, capacitar a los poderes judiciales y concentrarse en promover el imperio de la ley, todo ello respaldado por declaraciones internacionales y los intentos de simplificar y coordinar las protecciones para los periodistas, dondequiera que practiquen, están creciendo en impulso por necesidad.

Pero todo esto parecería en vano dado el clima político actual, que no solo da marcha atrás, sino que también recorre con crudeza muchos de los logros cuidadosamente construidos para combatir la impunidad.

La voluntad política, o la falta de ella, para hacer frente a la impunidad de los delitos contra periodistas ha sido durante mucho tiempo el mayor impedimento para abordar significativamente el problema. En el actual marco jurídico internacional no existen normas vinculantes que establezcan una protección específica para los trabajadores de los medios de comunicación.

WAN-IFRA se ha unido a la Federación Internacional de Periodistas en favor de que Naciones Unidas ponga en marcha una Convención dedicada a la protección de los profesionales de los medios de comunicación (periodistas, camarógrafos, fotógrafos, técnicos, realizadores, intérpretes, editores, traductores).





Estas lagunas jurídicas contribuyen innegablemente a normalizar una cultura de violencia contra los periodistasElena Perotti, directora ejecutiva de Asuntos Públicos y Política de los Medios de Comunicación de WAN-IFRA



























A la luz de esta aterradora estadística, la WAN-IFRA apoya totalmente a la campaña #TruthNeverDies de la UNESCO e insta a los editores de noticias de todo el mundo a aumentar conciencia de los asesinatos de periodistas, y de los muchos casos en que los responsables quedaron impunes.



Los intentos audaces de silenciar a la prensa no son nada nuevo; en realidad, tampoco lo son las actitudes desdeñosas de ciertos estados o sus líderes hacia la protección de los periodistas. Al menos con los desarrollos recientes, se ha retirado el telón y se puede ver por lo que realmente son. Basta ya de la pretensión, quizás esto ayudará a que las cosas avancen, de una vez por todas.





Gobierno de Nicaragua baja del aire canal que cubre la represión

Organizaciones opositoras y periodistas de Nicaragua denunciaron la “constante represión del régimen” de Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril.

Entre los casos que, a su juicio, dejan “en evidencia la constante represión del régimen, cuyo propósito es el de criminalizar el legítimo derecho a la protesta ciudadana”, está la detención de decenas de ciudadanos en los últimos días y el retiro del aire del canal 100% Noticias, afiliado de la Voz de Américo, que el gobierno reemplazó por un medio oficialista.

En un comunicado, Miguel Mora, director de 1005 Noticias, afirmó que la medida es una nueva represalia contra el trabajo del canal 15 por las denuncias contra la violencia de paramilitares y policías en las manifestaciones.

El canal de Mora fue parte del periodismo independiente de Nicaragua que el 21 de octubre obtuvo en Salta, Argentina, el Gran Premio de la SIP a la Libertad de Prensa.

Amenazan a Folha de Sao Paulo con retirarle publicidad oficial

La propagación de fake news a través de Whatsapp durante la campaña electoral de Brasil a favor de Jair Bolsonaro fue una constante que el diario Folha de Sao Paulo, el más vendido e influyente de ese país, se adentró a investigar.



Así, reveló la compra con 4 millones de dólares por parte de empresarios (amigos de Bolsonaro) de mensajes masivos con contenido falso para favorecer al candidato de derecha, violando la ley electoral y que les dio resultados al ganar la presidencia.

La respuesta no tardó en llegar.

El ahora presidente electo de Brasil amenazó a Folha de Sao Paulo con retirarle publicidad oficial, acusándolo que mintió con denuncias de corrupción y desvío de dinero público en su contra. Así lo declaró a TV Globo:

No quiero que Folha cierre, pero en lo que a mí concierne, el medio que se comporte en forma indigna no tendrá recursos del gobierno federal, pero Folha por sí sola se destruyó.