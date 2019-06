Liberan al periodista ruso Golunov; suspenden a policías implicados en el arresto

Moscú.- El periodista de investigación ruso Iván Golunov, en arresto domiciliario desde el sábado por un supuesto intento de tráfico de drogas, será liberado en las próximas horas, anunció hoy el ministro de Interior ruso, Vladímir Kolokóltsev.

Hoy será liberado del arresto domiciliario. Todas las acusaciones han sido retiradas

Here's video of Internal Affairs Minister Vladimir Kolokoltsev announcing that all charges against Golunov have been dropped. https://t.co/BWX6tfLcBN — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 11 de junio de 2019

Kolokóltsev destacó que las autoridades no habían podido demostrar la culpabilidad del reportero del diario digital Meduza, uno de los más críticos con el Kremlin, después de que la polémica detención desatara numerosas críticas de activistas en el país y de organizaciones internacionales fuera de Rusia.

De ese modo, se decidió "cerrar el caso penal", añadió el ministro.

Suspenden a policías implicados en arresto

El ministro informó que los agentes implicados en el arresto del informador han sido temporalmente "apartados del servicio".

Se ha abierto asimismo "una investigación interna" para valorar la legalidad de las acciones de la Policía en relación con Golunov.

Foto: Reuters

Además, añadió que le pedirá al presidente ruso, Vladímir Putin, que despida a altos cargos de la Policía involucrados en el caso, entre ellos dos generales.

Golunov fue detenido en Moscú el 6 de junio, después de que la Policía hallara supuestamente drogas en su mochila y su domicilio.

"Lloro de alegría. Entendemos perfectamente que esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de miles de personas", declaró la directora general de Meduza, Galina Tímchenko.

Por su parte, el jefe del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Mijaíl Fedótov, se congratuló de la decisión de poner en libertad al reportero.

"Es una victoria de todos, una victoria de la sociedad civil (...), una victoria del sentido común, una victoria de la ley", dijo.

La persecución contra el periodista

La persecución penal de Golunov, conocido por sus investigaciones sobre la corrupción entre los funcionarios moscovitas, desató numerosas críticas de activistas en el país y de organizaciones internacionales fuera de Rusia, como Amnistía Internacional (AI) y organismos como el Consejo de Europa.

El caso generó una gran conmoción en la comunidad periodística rusa cuyos representantes comenzaron a organizar piquetes solitarios frente a la sede del Ministerio de Interior para exigir justicia para Golunov.

The fact that the charges against Russian journalist Ivan Golunov have been dropped is not just a testament to journalists coming together for one of their own—but to how non-monolothic and Byzantine the Russian government is. https://t.co/TmH6KVzatL — Julia Ioffe (@juliaioffe) 11 de junio de 2019

En un gesto sin precedentes, este lunes tres grandes diarios rusos abrieron con la misma portada en defensa del periodista detenido - "Kommersant", "Védomosti" y "RBK" -, mientras otros actos de solidaridad con el informador se sucedían en decenas de medios regionales y nacionales por todo el país.

El propio reportero se declaró inocente y vinculó la persecución policial con su actividad profesional, indicando que ha recibido amenazas en varias ocasiones.