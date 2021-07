LibertadParaNicaragua: estigmatización de periodistas y falta de acceso a la información en las elecciones

El acoso contra la prensa por parte del gobierno de Daniel Ortega crece día a día; así como la estigmatización de los periodistas quienes además enfrentan falta de acceso a la información, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

“Cuando en un país no hay libertad de expresión no hay condiciones mínimas para la vida democrática, y si no hay democracia quien está en el poder es un autócrata, un tirano que hace lo que sea para permanecer en el poder”, señaló.

“Queríamos verificar en persona los datos que nos llegaban por diversas vías y en una semana en contacto con sectores diversos pudimos confirmar esa situación y una grave violación de derechos humanos”, afirmó.

Explicó que pudieron recoger denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares muchas veces encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas y presionan también a familiares de los más de 20 políticos, dirigentes sociales y periodistas detenidos en las últimas semanas.

Destacó que en la nación centroamericana existe un clima de zozobra imperante tras la sucesión de allanamientos, requisas, amenazas desembozadas, persecuciones ilegales, espionaje militar y detenciones arbitrarias.

Así mismo, consideró que las detenciones y el hecho de que se detenga y luego se arme una causa muestra una sumisión del resto de poderes del Estado. “Es ilegal y claramente violatorio de los derechos humanos, aunque una ley lo permita, el tener a una persona 90 días detenidos, los familiares no los pueden visitar, acercarles alimentos o medicamentos”, resaltó.

También consideró ilegal que los allanamientos se realicen por las noches y los fines de semana. “Los relatos que escuchamos esos días son realmente dramáticos”, dijo.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) garantía para que la prensa nacional y extranjera pueda cubrir las elecciones en Nicaragua, que se celebrarán el 7 de noviembre próximo.

Al presentar su informe sobre la visita que realizaron del 28 de junio al 2 de julio a Nicaragua, Jornet destacó que es imprescindible que durante la campaña, el proceso y el día de la elección; así como posteriormente, se garantice la seguridad, participación y libertad de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.

El informe fue presentado a la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola y al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca.

“Nuestra admiración, a todos los periodistas y medios de comunicación independientes que siguen esforzándose en informar pese al clima de zozobra generalizado", señaló por su parte Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

Entre otros aspectos, la misión señalo que los contactos con los entrevistados se realizaron en todos los casos bajo el compromiso de mantener absoluta reserva lo que refleja el clima de zozobra imperante en Nicaragua.