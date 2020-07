Libro de sobrina de Trump vende casi un millón de copias en su primer día

El nuevo libro sobre Donald Trump escrito por su sobrina vendió casi un millón de copias en su primer día en los escaparates de Estados Unidos, informó la firma editora a última hora del jueves.

El libro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), de Mary Trump, es el primer retrato poco halagador del presidente por parte de un integrante de su familia.

No one liked me including my Dad -- Trump https://t.co/1BaC17xzMK — Mary Trump (@goloko_7) July 19, 2020

Mary, psicóloga e hija de Fred Trump, el hermano mayor del mandatario estadounidense, acusa a su tío de ser arrogante e ignorante, cuya personalidad encaja en los criterios clínicos del narcisismo.

Las 950.000 copias vendidas el martes, incluyendo tanto pedidos previos como versiones de audio y digitales, es "un récord para la compañía" editora Simon & Schuster, indicó la firma en un comunicado.

La Casa Blanca calificó a las memorias de Mary Trump como "un libro de falsedades".

El hermano menor del presidente, Robert Trump, presentó en vano un recurso ante la justicia en un intento por detener la publicación, bajo el argumento de que Mary estaba violando un acuerdo de confidencialidad firmado en 2001.

Simon & Schuster ordenó la impresión de más copias del libro, que alcanzarán 1,15 millones solo para el mercado estadounidense.

El libro también lideró las listas de ventas de Amazon en Canadá y Australia.