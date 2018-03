Kim Jong Un se reunirá en mayo con Donald Trump

El consejero de seguridad nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, aseguró que el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente de EU, Donald Trump, sostendrán un encuentro en mayo para hablar acerca de la desnuclearización de Corea del Norte.

"Queremos una resolución pacifica, nuestros socios se mantienen unidos para no repetir los mismos errores del pasado", el funcionario de Corea del Sur aseveró que Corea del Norte se abstendrá de realizar pruebas nucleares.

Posteriormente la Casa Blanca confirmó la reunión que sostendrán Donald Trump y Kim Jong Un. Asimismo resaltó que se mantendrán todas las sanciones y la máxima presión sobre Corea del Norte.

.@POTUS greatly appreciates the nice words of the S. Korean delegation & Pres Moon. He will accept the invitation to meet w/ Kim Jong Un at a place & time to be determined. We look forward to the denuclearization of NK. In the meantime all sanctions & maximum pressure must remain — Sarah Sanders (@PressSec) 9 de marzo de 2018

Previo a la conferencia del secretario de seguridad de Corea del Sur, un funcionario estadounidense informó que la invitación del líder norcoreano llegó a manos del mandatario de EU a través de mensajeros de surcorea.

Este jueves, una delegación de Corea del Sur visitó la Casa Blanca para informar a funcionarios sobre las conversaciones que sostuvieron con Core del Norte, lugar en donde entregaron la carta que envió el líder Kim Jong Un a Trump.

En esta carta, además invitar a Trump a sostener una reunión, Corea del Norte expresó estar dispuesta a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre desnuclearización y sobre la suspensión de las pruebas nucleares mientras se celebren esas negociaciones.

Con información de Reuters

/eds