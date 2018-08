Líderes del mundo lamentan la muerte Kofi Annan, exsecretario general de ONU

Luego de que se diera a conocer la muerte de Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diversos mandatarios y líderes de la política internacional externaron su sentir ante esta lamentable pérdida.

El primero en dar sus condolencias fue António Guterres, quiene es el actual secretario general de la ONU. "Kofi Annan fue una fuerza guía para el bien. Me uno al mundo en luto por su pérdida. En estos tiempos turbulentos y difíciles, su legado como campeón mundial de la paz seguirá siendo una verdadera inspiración para todos nosotros"

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2 — António Guterres (@antonioguterres) 18 de agosto de 2018

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama destacó "la integridad, persistencia y optimismo" del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.

"Mucho después de que hubiera roto barreras, Kofi nunca se detuvo en su búsqueda de un mundo mejor, y tuvo tiempo para motivar e inspirar a la siguiente generación de líderes", subrayó el exmandatario.

Obama concluyó su nota expresando sus condolencias y las de su esposa, Michelle, a los familiares del fallecido.

Por su parte el presidente Emmanuel Macron escribió un tuit en donde indica que Francia le rinde homenaje, "nunca olvidaremos su mirada calmada y resuelta, ni la fuerza de sus luchas".

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 de agosto de 2018



En cuanto a México, el expresidente Felipe Calderón externo sus condolencias e indicó que el mundo ha perdido a un gran líder y un ejemplo a seguir.

“Vivir es elegir. Pero para elegir bien, tú debes saber quién eres y qué representas, a dónde quieres ir por qué quieres llegar ahí”: Kofi Annan. Hoy el mundo ha perdido a un gran líder y un ejemplo a seguir. @PaulPolman https://t.co/C28cyotIFD — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 18 de agosto de 2018

La expresidente de Chile, Michelle Bachelet, se mostró sorprendida por la noticia. "Hoy el mundo pierde a quien fuera un promotor de la paz y el diálogo. Extrañaremos su liderazgo y calidad humana".

Envío mis condolencias a los familiares y amigos de @KofiAnnan, que siempre luchó por la igualdad de derechos y oportunidades de las personas. Hoy el mundo pierde a quien fuera un promotor de la paz y el diálogo. Extrañaremos su liderazgo y calidad humana. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 18 de agosto de 2018

