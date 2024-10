Lidia Thorpe: quién es la senadora australiana que confronta al Rey Carlos III

Lidia Thorpe, la senadora australiana de origen indígena, protagonizó un momento que le dio la vuelta al mundo el lunes pasado, luego de enfrentar al Rey Carlos lll que se encontraba de visita en el Parlamento australiano.

Thorpe protestó contra la corona inglesa y reclamó el geniocidio que las comunidades aborígenes de Australia sufrieron en manos de Inglaterra.

"¡Devuélvanos nuestra tierra! ¡Devuélvanos lo que ustedes nos robaron!", gritó la senadora en medio del parlamento.

La senadora fue firme en sus consignas contra el rey Carlos, y expresó "esta no es su tierra, usted no es mi rey", antes de ser expulsada de la ceremonia donde también se encontraba la reina Camila.

¿Quién es Lidia Thorpe? La senadora que protestó contra el rey Carlos

Lidia Thorpe es reconocida por ser una política en contra de la monarquía. Aunque Australia obtuvo su independencia en 1901, nunca se convirtió en una república de pleno derecho, por lo que Carlos III es el jefe de Estado.

En 2022, cuando Lidia Thorpe rindió protesta como senadora y juró lealtad ante la reina Isabel, quien aún se encontraba en el cargo, la mujer cambió las líneas que tenía que decir para evidenciar su rechazo a la Corona.

"Yo, soberana, Lidia Thorpe, juro solemne y sinceramente que seré fiel y guardaré verdadera lealtad a su colonizadora majestad la reina Isabel II", expresó antes de ser corregida por una autoridad del Senado australiano.

"Senadora Thorpe, senadora Thorpe, usted debe recitar el juramento tal como está en la tarjeta", señaló Sue Lines, la presidenta de la cámara alta.

Lidia Thorpe ha sido constante en su lucha por defender los derechos y el reconocimiento de los aborígenes australianos, en 2023, exigió que el gobierno tenga un tratado con los indígenas, que representan el 3.8 por ciento de los 27 millones de australianos.

Thorpe es una mujer que representa a las comunidades Gunnai, Gunditjmara y Djab Wurrung, del estado de Victoria, Australia.

Fue presidenta del Comité Nacional de Observancia del Día de los Aborígenes e Isleños (Naidoc, por sus siglas en inglés), una organización enfocada en reconocer y enseñar a los australianos sobre las historias y culturas de las Primeras Naciones, de acuerdo con BBC.

