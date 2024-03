Llanta de avión cae durante despegue, deja autos dañados: (Video)

Un avión comercial de United Airlines aterrizó de emergencia tras perder una llanta en el despegue en San Francisco, California. El incidente causó daños en los autos que estaban cerca.

Las 249 personas que estaban abordo no sufrieron ningún daño, la aerolínea declaró que "el avión está diseñado para aterrizar de forma segura sin llantas o con llantas dañadas". Sin embargo, los autos que estaban cerca del aeropuerto sufrieron daños considerables.

Estos son algunos de los daños causados por la rueda que se desprendió del Boeing 777-200(ER) de United Airlines, matrícula N226UA, mientras despegaba de San Francisco rumbo a Osaka.pic.twitter.com/PBXe344BtH — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) March 7, 2024

Por la altura de la que cayó, los autos, que eran propiedad de los empleados, resultaron con diversos daños en los cofres y parabrisas e incluso las vallas que dividían el estacionamiento en el que estaban; sin embargo, hasta el momento no se reportan heridos.

Para garantizar la seguridad, la pista fue cerrada temporalmente mientras que la tripulación retiró los restos del neumático, por lo que no afectó de manera significativa las operaciones del aeropuerto de San Francisco, California.

🚨 UPDATE: United Airlines Flight 35 from San Francisco to Osaka, Japan is now back on the ground after LOSING A WHEEL upon takeoff



The Boeing 777-222ER diverted to Los Angeles and was met by emergency crews on the runway



The falling wheel caused HUGE damage to cars and… https://t.co/9mQfrWwPN7 pic.twitter.com/1zp0pLOLkR — Nick Sortor (@nicksortor) March 7, 2024

El avión que iba a Osaka, Japón, tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con la finalidad de que los clientes de United Airlines continuaran su viaje en otra aeronave.

De acuerdo con información de la aerolínea, el aterrizaje se dio de forma segura gracias a que el avión 777-200 tiene seis llantas en cada una de las puntas de aterrizaje; por lo que el perder una no causó daños significativos que afectaran a las personas que iban en la aeronave.

No es el primer incidente en un vuelo de United Airlines

Recientemente, los vuelos de United Airlines han sufrido accidentes. En lo que va del año, dos motores de aviones Boeing se incendiaron, uno sobre Miami; y otro en Texas que ocasionó un aterrizaje de emergencia tras apenas unos minutos después de haber iniciado el vuelo.