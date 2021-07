Lluvias nunca antes vistas en China dejan 25 muertos y serias inundaciones

La provincia central de China, Henan, ha sufrido en los últimos tres días fuertes lluvias que han dejado a su paso al menos 25 muertos, siete desaparecidos e imágenes impactantes de gente atrapada con el agua hasta el pecho, en vagones de metro inundados.

La ciudad registró ayer lluvias torrenciales, pero entre las cuatro y las cinco de la tarde se alcanzó un pico de 201.9 litros de agua por metro cuadrado, una tromba de la que no había registros hasta entonces en Zhengzhou, ni en toda China.

La mayor precipitación conocida hasta el momento en la ciudad se había desatado en 1975, con 198.5 milímetros por hora y metro cuadrado.

Desde el domingo, la lluvia caída en Henan registró una media de 445 milímetros, y el martes se alcanzaron en la capital entre 500 y 657 milímetros, según el Observatorio Meteorológico Central.

Lluvias en China inundaron el Metro

Las imágenes que comenzaron a aparecer la noche del martes en las redes sociales chinas eran escalofriantes.

Centenares de coches arrastrados por las aguas, calles y túneles completamente anegados y una enorme riada inundando los andenes y los túneles del metro de la ciudad, el único medio de transporte público disponible, ya que los autobuses, al ser eléctricos, fueron suspendidos.

Vídeos publicados en las redes mostraban a decenas de pasajeros atrapados en los vagones con el agua hasta el pecho o incluso hasta el cuello, cual si estuvieran en un mar aguardando la bajada o subida de la marea.

Impactaba en esas imágenes el temple de los viajeros, la mayoría en silencio, agarrados a las barras del vagón de metro como un salvavidas, con las puertas colapsadas por un inmenso caudal de agua y sin posibilidad aparente de salida.

Cuando el metro se empezó a inundar los trenes tuvieron que pararse en medio del túnel y a medida que éste se anegaba lo iban haciendo también los vagones.

Algunos viajeros de menor estatura se pusieron de pie en los asientos para intentar mantener sus cabezas por encima del agua.

"Estaba verdaderamente asustada. Lo más terrible no era el agua sino la falta de aire, que se iba haciendo más delgado por momentos; varias personas mostraban dificultades para respirar", relató a los medios locales una mujer llamada Li, que viajaba en uno de esos vagones.

Más de 500 personas fueron evacuadas del metro de Zhengzhou, de entre las que 12 murieron y cinco resultaron heridas, según informó hoy el Gobierno local.

Aunque la mayoría de los atrapados fueron rescatados por los bomberos, también llegaron imágenes de gente -incluidas mujeres con niños- escapando por el estrecho bordillo de un túnel, entre ríos de agua que inundaban por completo el cauce de las vías.

Otros vídeos mostraban complicadas operaciones de rescate en las calles, como la de una mujer que pudo ser sacada de una arrolladora corriente de agua gracias a una cuerda de la que tiraban varias personas, o gente atravesando las calles con el agua hasta la cintura y los brazos entrelazados para intentar no sucumbir a su fuerza.

También había personas nadando contra la corriente en medio de las avenidas, improvisando embarcaciones de fortuna con cualquier material urbano o lanzando salvavidas a los animales.

Foto: AFP

¿Seguirán lluvias en China?

Las previsiones meteorológicas daban fuertes lluvias para hoy y hasta el viernes en Zhengzhou y Henan, pero no están siendo por el momento tan intensas, lo que ha permitido recobrar cierta normalidad en la ciudad y en la provincia.

Las víctimas mortales se elevaban a 25, además de siete personas desaparecidas, según el diario oficial Global Times.

Más de 1.24 millones de personas se han visto afectadas, entre ellas 36 mil "gravemente", y 160 mil han tenido que ser evacuadas o realojadas, según el Gobierno local.

Varios hospitales de la capital se quedaron sin suministro eléctrico debido a las inundaciones, lo que ha complicado la atención de los heridos.

Los medios locales han contabilizado cerca de 600 heridos graves, que han debido ser trasladados a otros centros médicos de la provincia o de la ciudad que no han perdido el suministro eléctrico o lo han podido ya recuperar.

Más de 1.800 efectivos del Ejército Popular de Liberación (EPL), además de 250 embarcaciones, se han enviado a Zhengzhou y otras zonas de Henan para participar en las labores de rescate, según el Ministerio de Gestión de Emergencias de China.