Lobby de las armas de EU entra en crisis

NUEVA YORK. La Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), la principal defensora del derecho a poseer armas en Estados Unidos y simpatizante del presidente Donald Trump, quedó envuelta en una controversia durante su reunión anual por la renuncia de su presidente Oliver North.

En el tercer día de la conferencia anual de la NRA en la ciudad de Indianápolis, voceros de la agrupación anunciaron el retiro del exteniente coronel, conocido por el llamado escándalo Irán-Contras en el gobierno de Ronald Reagan, y que describió la situación como "una clara crisis" en su carta de renuncia.

De acuerdo con la radio pública estadunidense NPR, la salida de North ocurre en medio de luchas internas por acusaciones de mala gestión financiera, que en parte han sido ventiladas por las publicaciones The New Yorker, The Wall Street Journal y The New York Times.

En concreto, North acusa al director ejecutivo, Wayne LaPierre, de la presunta mala conducta financiera.

North, ausente en el estrado, anunció en una carta la víspera que desistirá de buscar un segundo periodo como presidente de la NRA, en cuya junta ha participado durante más de dos décadas al servicio de la junta.

El renunciante aseguró que desde la presidencia tuvo conflictos por los pagos a la empresa Ackerman McQueen, que hacía publicidad externa a la NRA pero ahora enfrenta una demanda, y al despacho de abogados Brewer, y consideró que la situación pone en riesgo el estatus de la NRA como organización sin fines de lucro.

Foto: Reuters

De acuerdo con NPR, la NRA enfrenta una situación difícil, tras haber sido superada por los grupos de control de armas en las elecciones legislativas de 2018, y en momentos en que investigadores del Congreso evalúan investigar a los donantes de la organización.

Aunado a esto, la Fiscalía General de Nueva York inició una investigación en torno a sus finanzas, para lo que ya envió una orden a la NRA pidiendo que se preserven documentos de interés.

La portavoz de la Fiscalía, Kelly Donnelly, confirmó que como parte de dicha investigación a la NRA la Fiscalía emitió también citaciones, pero no explicó de qué se trata y no dio más detalles, señalaron medios de prensa locales.

Sin embargo, The Wall Street Journal informó que la Fiscalía envió el documento a la Asociación Nacional del Rifle el viernes con la intención de investigar una presunta mala conducta financiera.