Luego de cuatro días extinguen incendio en planta química de Texas

Tras cuatro días de que se inició un incendio en una planta química de Deer Park, Texas, autoridades dieron a conocer que este ya se extinguió.

La empresa Intercontinental Terminals Company (ITC) dio a conocer que a pesar de que el incendio se apagó cerca de las 3:00 horas, elementos del cuerpo de bomberos continuaron con medidas de seguridad como rociar agua y espuma especial para evitar que las llamas se generaran nuevamente.

Foto: @noticiashouston

El incendio comenzó el domingo en un tanque y pese a los intentos para que este no se expandiera, para el martes ya eran al menos ocho tanques los que se veían afectados, ninguno sin explotar, esta situación permitió pasar de una estrategia defensiva a una ofensiva.

SPINNING FOAM: SkyEye spotted foam used to extinguish the ITC fire spinning in front of the tanks. It took several days for firefighters to put out the flames that had been burning chemicals since Sunday. https://t.co/SGIhl3pysg pic.twitter.com/MAu5ABjYMa — ABC13 Houston (@abc13houston) March 20, 2019

Ante los hechos y afectaciones a los vecinos, Alice Richardson, vocero de ITC, ofreció disculpas, “lamentamos mucho lo ocurrido, lo sentimos mucho por nuestros vecinos. Lo sentimos por nuestras comunidades. Lo sentimos por loe empleados que viven aquí”.

Si bien se descartan lesionados o víctimas que lamentar, ITC destacó que habrá una línea telefónica y una página digital para asistir a los afectados.