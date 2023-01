Lula asume la presidencia de Brasil: Es una victoria de la democracia, remarca

Luiz Inácio Lula da Silva celebró este domingo la "victoria de la democracia" que le permitió ganar las elecciones de octubre, a pesar de las "amenazas" de la ultraderecha que aún no acepta su triunfo.

"Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña", declaró Lula ante el Parlamento, en su primer discurso después como nuevo presidente de Brasil.

"Fue la democracia la gran victoriosa", que "superó" las "más violentas amenazas a la libertad del voto", apuntó en alusión a la campaña contra el sistema de votación desatada por el ahora expresidente Jair Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones de octubre.

Bolsonaro no solo no ha reconocido todavía la victoria de Lula, sino que además el pasado viernes viajó hacia Estados Unidos y no asistió a la ceremonia de toma de posesión del líder progresista, quien sostuvo en su discurso que durante el proceso electoral tuvo que enfrentar además "la más abyecta campaña de mentiras".

También dijo que su investidura le pone un "fin al autoritarismo" y pidió, en medio de los aplausos de la mayoría de los legisladores, "democracia para siempre".

La ceremonia de investidura se celebra bajo estrictas medidas de seguridad, debido a amenazas de activistas del bolsonarismo más radical que exigían un golpe militar para mantener al líder de la ultraderecha en el poder.

En el Parlamento, están presentes delegaciones de medio centenar de países y todo el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Entre los asistentes, figuran el rey de España, Felipe IV, y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Colombia, Gustavo Petro; Chile, Gabriel Boric; Paraguay, Mario Abdo Benítez, Uruguay, Luis Lacalle Pou; Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; y Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Las ceremonias oficiales concluirán con una recepción que será ofrecida por Lula a las delegaciones extranjeras en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, vecina a las sedes del Parlamento y del Gobierno.

Lula promete rescatar del hambre a 33 millones de brasileños

Una de las promesas de Lula da Silva en su primer discurso, fue rescatar del hambre a 33 millones de personas y de la pobreza, a 100 millones, casi la mitad de la población del país.

"Nuestras primeras acciones apuntan a rescatar del hambre a 33 millones de personas y rescatar de la pobreza a más de 100 millones de brasileñas y brasileños, que soportaron la más dura carga del proyecto de destrucción nacional que hoy se cierra", expresó Lula durante la posesión del cargo.

Evitan posible atentando durante toma de protesta de Lula da Silva

La policía brasileña detuvo este domingo a un hombre con un artefacto explosivo y un cuchillo que intentaba ingresar a la explanada de Brasilia para la asunción del presidente elect, dijo a Reuters Alan Campos, de la policía militar de Brasilia.

De acuerdo con la Policía Federal de Distrito Federal, el hombre de 31 años fue detenido en un punto de revisión en la entrada de la Explanada de los Ministerios.

"El hombre venía de Río de Janeiro para participar del evento y durante una revisión fueron encontrados fuegos de artificio y un cuchillo", aseguró la policía en un comunicado.

La seguridad en Brasilia ha sido reforzada en los últimos días tras la detención de George Washington de Oliveira Sousa, que confesó haber planeado un ataque con bomba en la ciudad para provocar el caos antes de la toma de posesión.