Lula sale de la cárcel y lanza desafío a Bolsonaro

#Lulalibre. #VictoriaDeLasIdeas. Derrota de la estrategia imperial y de sus lacayos. Abrazos al luchador incansable que jamás bajó las banderas de la dignidad. #SomosCuba pic.twitter.com/rEmcIxJa79 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 8 de noviembre de 2019

¡La Verdad Triunfó en Brasil! En nombre del pueblo de Venezuela, expreso mi más profunda alegría por la liberación de mi hermano y amigo @LulaOficial, quien nuevamente estará en las calles para liderar las causas justas de los brasileños y brasileñas. ¡Viva #LulaLibre! pic.twitter.com/q5GTbbwWIb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de noviembre de 2019

Conmueve la fortaleza de @LulaOficial para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre.



¡Viva #LulaLivre! pic.twitter.com/Y8hKAiJvWe — Alberto Fernández (@alferdez) 8 de noviembre de 2019

Muito grato às palavras do companheiro. Quero que saiba que pode contar comigo no que for preciso para conduzir a Argentina em direção a resolver os problemas do povo pobre. Agradeço de coração a solidariedade que demonstrou me visitando na prisão. Deus abençoe o povo argentino! https://t.co/TmMfrQuOwG — Lula (@LulaOficial) 8 de noviembre de 2019

The imprisonment of Brazil’s former president Lula was unjust and wrong.



I'm delighted Lula is now free, and will be able to resume his work as a committed socialist and Workers’ Party leader.



Brazil needs the kind of real change Lula has always been committed to.#LulaLivre — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 de noviembre de 2019