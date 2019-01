Macron defiende la libertad de prensa en aniversario de Charlie Hebdo

El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó hoy un mensaje en defensa de la libertad de expresión, con ocasión de la conmemoración del cuarto aniversario del atentado yihadista contra el semanario satírico "Charlie Hebdo" en París.

"Los que atacaron de forma cobarde 'Charlie Hebdo' hace ya cuatro años luchaban contra la libertad de expresión, y por tanto contra la República", escribió en su cuenta de Twitter.

Ceux qui se sont lâchement attaqués à Charlie Hebdo, il y a 4 ans déjà, combattaient la liberté d’expression et donc la République.

La République est toujours là, et la liberté d’expression plus forte que jamais.

Nous n’oublions pas ceux qui ont payé cela de leur vie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 de enero de 2019

Macron añadió que "la República sigue aquí y la libertad de expresión es más fuerte que nunca" y pidió que no se olvide "a los que pagaron por eso con su vida".

Miembros de su Gobierno y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, conmemoraron esta mañana el cuarto aniversario de los ataques terroristas contra la publicación y contra un supermercado judío de la ciudad.

#7Enero 2015. París. Atentado contra los editores de la revista satírica francesa "Charlie Hebdo" que le costó la vida a 12 personas. Una revista con ideas políticas de izquierda, anti religiosa y crítica del Islam, judaísmo y el catolicismo,publicó caricaturas de Mahoma desnudo. pic.twitter.com/MD7Htqxvtt — Anayanceen (@AnayansyMijares) 7 de enero de 2019

En los actos de homenaje a las víctimas, que se desarrollaron con ceremonias sobrias y sin discursos, estuvieron los ministros de Interior, Christophe Castaner, Justicia, Nicole Belloubet, y Cultura, Franck Riester.

Primero fueron al exterior de la que era la redacción de "Charlie Hebdo" el 7 de enero de 2015, cuando los terroristas Said y Cherif Kouachi perpetraron el atentado y mataron allí a once personas.

Luego al lugar, a unos pocos cientos de metros, donde los hermanos Kouachi abatieron en su huida a un policía que acudía a la sede del semanario, la duodécima víctima mortal de su acción.

Y por último, se desplazaron hasta el Hyper Cacher, donde otro yihadista, Amedy Coulibaly, dos días después tomó como rehenes a las personas que se encontraban en este supermercado. Cuatro fueron asesinadas antes de la intervención policial que acabó con la vida del terrorista.

En cada uno de estos tres lugares, en presencia de las autoridades del Ejecutivo y del Ayuntamiento, se leyeron los nombres de los fallecidos, se pusieron coronas de flores, se cantó la Marsellesa, el himno francés, y se guardó un minuto de silencio.

Los ataques yihadistas de enero de 2015 en Francia hicieron otra víctima mortal, una policía municipal en la ciudad de Montrouge, limítrofe con París, tiroteada por Coulibaly.