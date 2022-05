Podía ser violento, pero no era un monstruo, dice la madre del tirador en primaria de Texas

A dos días de la masacre perpetrada por Salvador Ramos en una escuela primaria en Uvalde, Texas, su madre, Adriana Reyes, comentó este jueves para un medio estadounidense que su hijo no era un monstruo.

La pequeña ciudad de Uvalde se convirtió durante esta semana en el último escenario de la violencia armada en Estados Unidos, debido al tiroteo que dejó un saldo de 19 niños y dos profesoras asesinadas.

Salvador Ramos, el joven de 18 años realizó el ataque, compró un rifle AR-15, con el que disparó contra su abuela, antes de trasladarse a la escuela primaria y abrir fuego contra los niños y maestras que se encontraban en un salón de clases.

A pesar de esto, Adriana Reyes, madre de Salvador, comentó para el medio estadounidense ABC que su hijo no era un monstruo, aunque en ocasiones podía ser agresivo.

"A veces tenía la sensación de no saber qué estaba haciendo", comentó Reyes sobre su hijo, "podía ser agresivo cuando realmente se enojaba".

"Todos sentimos rabia, aunque algunas personas más que otras", agregó la madre del joven. Sin embargo, de acuerdo con la información revelada por las autoridades de Texas hasta el momento, Ramos compró las armas con las que realizó el ataque con ocho días de anticipación, e incluso comentó a través de sus redes sociales que abriría fuego en el colegio.

Reyes comentó en la entrevista que no tenía conocimiento de que su hijo estaba comprando armas. "Esos niños... no tengo palabras", dijo Adriana Reyes con lágrimas en los ojos, "no sé qué decir sobre esos pobres niños".

ABC también tuvo contacto con algunos compañeros de Salvador, quienes aseguraron que durante los últimos años mostró comportamientos agresivos, como pelear con sus compañeros o amedrentarlos.

El asesinato de los 19 niños y las dos maestras de la escuela primaria encendió de nueva cuenta la discusión sobre el control de armas en Estados Unidos, que resurge cada vez que un tiroteo deja víctimas que lamentar.