Maduro cancela su asistencia a Cumbre de las Américas en Lima: es una pérdida de tiempo

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que no acudirá a la VIII Cumbre de las Américas porque supuestamente fue retirada la seguridad a la delegación de su país y porque considera que este evento es "una pérdida de tiempo".

"Retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela, por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14", anunció Maduro en un acto de Gobierno en Caracas.



A mediados de febrero Perú retiró la invitación a Maduro y se acogió a lo dicho por los catorce países de la región que conforman el Grupo de Lima y otras naciones, incluyendo Estados Unidos, que vetaron la presencia del gobernante echando mano de la Declaración de Quebec del 2001.



Maduro afirmó hoy que esta supuesta decisión del Gobierno peruano de retirarle la seguridad a la delegación venezolana es "ilegal" e "inamistosa" y que los días 13 y 14 se quedará en el país para "conmemorar" el intento de golpe de Estado que el 11 de este mes, pero de 2002, sufrió el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).



"Me quedo en Venezuela, esa es mi decisión (...) No vamos a la Cumbre", reiteró el jefe del Ejecutivo sobre su viaje a un encuentro que calificó, de nuevo, de "perdida de tiempo".

El máximo dirigente de Venezuela comentó también que la ausencia de última hora anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se debe a que el líder norteamericano considera a Lima "un patio trasero" y que "desprecia, usa y desusa" a los líderes de derecha de Latinoamérica.



Una fuente de la Casa Blanca confirmó a Efe que Trump no viajará a la Cumbre para centrarse en los acontecimientos en Siria y que en su lugar lo hará el vicepresidente Mike Pence.



La decisión de excluir a Venezuela de la Cumbre, una acción que el país caribeño considera ilegal, llevó hoy al Gobierno de Antigua y Barbuda a anunciar que no participará en la reunión.



Otros países ideológicamente cercanos a Venezuela, como Bolivia y Cuba, también han expresado sus molestias por la forma cómo se vetó la presencia del país petrolero, pero de momento no han anunciado su ausencia del evento.