Maduro es proclamado como presidente reelegido para gobernar hasta el 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó hoy al jefe del Estado Nicolás Maduro como presidente reelegido en las votaciones del domingo, un proceso cuestionado por la oposición y señalado de fraudulento por numerosos Gobiernos.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, encabezó el acto de proclamación, adjudicación y entrega de credenciales al líder chavista, que obtuvo 6,2 millones de apoyos (67,81 %) frente al 21 % de votos que consiguió su rival más cercano, el exgobernador Henri Falcón.



Lucena dijo que Maduro reunió 6.224.040 apoyos, unos 34.000 más que los anunciados en el boletín difundido ayer por el Poder Electoral venezolano, según el cual 9.132.655 venezolanos participaron en las votaciones, el 46,02 % del censo electoral.

La funcionaria no ofreció más detalles sobre el avance en la totalización de los resultados electorales que, con casi el 99 % de las actas escrutadas, arrojaban 1.917.036 respaldos para Falcón, 988.761 al expastor evangélico Javier Bertucci y 36.246 al ingeniero Reinaldo Quijada.



Falcón, un exchavista que se apartó de la decisión de la coalición opositora al inscribir su candidatura, ha dicho que no reconoce los resultados anunciados, una posición también asumida por el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades del CNE que es crítico con el chavismo.



La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), contraria al Gobierno, no participó en los comicios por considerarlos fraudulentos y en cambio llamó a la abstención, que se ubicó en 53,98 %, el índice más alto en presidenciales venezolanas de las últimas dos décadas.

La presidenta del CNE desestimó hoy los numerosos cuestionamientos que han hecho varios gobiernos, entre ellos los de Estados Unidos y España, y aseguró que los venezolanos harán respetar los resultados electorales emitidos.



"Hemos visto con asombro a gobiernos y organismos multilaterales participar del asedio a la soberanía nacional, financiar campañas en medios y redes sociales para promover la abstención y el linchamiento de candidaturas, todo con el objeto de acorralar la democracia y la paz", dijo.



Agregó que las denuncias expresadas hasta ahora por la oposición local carecen de pruebas y no ponen en duda la voluntad expresada en las urnas y que le dará el poder a Maduro para gobernar hasta el año 2025.