"Maduro ladrón, paga la pensión"; abuelitos protestan en calles de Venezuela

Tras pasar horas en filas para intentar cobrar su pensión en efectivo, ancianos de distintas ciudades de Venezuela protestaron este sábado bloqueando calles por no poder retirar el dinero de los bancos.

El presidente Nicolás Maduro había anunciado que este sábado se pagaría una parte de la pensión, aumentada en un 4.200% por su gobierno. Esas declaraciones confundieron a muchos ancianos, que pensaron que los bancos abrirían. Pero las entidades permanecen cerradas los fines de semana.

Aunque los pensionados recibieron el dinero en sus cuentas, muchos fueron a las entidades en busca de billetes, que como escasean en Venezuela son codiciados por los comerciantes. Los productos básicos se venden hasta a mitad de precio si se paga con efectivo.

"El presidente dijo que iban a pagar hoy y yo vengo de Los Teques (en las afueras de Caracas) y resulta que no es real. No es posible que él lo engañe a uno, yo salí sin ni siquiera un traguito de café, no desayuné", dijo a AFP Cecilia Montañés, de 74 años.

Cecilia, un poco jorobada y de baja estatura, se paraba firme en medio de la avenida Francisco de Miranda -la principal del este de Caracas- para impedir que los vehículos avanzaran.

Algunos conductores se molestaban por la protesta y trataban de pasar a la fuerza. Un hombre se bajó de su camioneta a discutir con los ancianos que, alterados, lo golpearon.

#1Sep #Protesta 10:09am Jubilados se concentran en las afueras del Banco de Venezuela de San Carlos Edo. Cojedes para cobrar su pensión. Autoridades indicaron que el dinero se les cancelará en sus respectivas cuentas. vía @alexolvera01 - @ElPitazoTV pic.twitter.com/lSi2wKRMoa — InfoMerida.VE (@infomerida_ve) 1 de septiembre de 2018 #1Sep #Protesta 9:42am Pensionados protestan en la sede principal del Banco de Venezuela en la avenida Universidad - vía @RaynerPenaR - @ElPitazoTV pic.twitter.com/PaxZRroAw0 — Héctor Urgelles (@UrgellesBaruta) 1 de septiembre de 2018

Las pequeñas protestas se registraron en distintas zonas de Caracas y en estados como Zulia, Lara (oeste) y Bolívar (sur). "Estamos reclamando ese derecho, porque ese dinero es de uno", añadió Cecilia, aclarando que quiere el efectivo porque no sabe realizar transacciones electrónicas.

En la avenida Urdaneta, en el centro de la capital, los policías empujaron a los pensionados para desbloquear la vía. Algunos pensionados fueron golpeados por vehículos, según la prensa local.

"Me siento burlado. Tengo derecho a que se me pague una pensión que es miserable, que no alcanza para nada, pero es mi dinero", señaló Luis Gutiérrez, de 85 años.

[VIDEO] Cansados y con hambre, abuelos llevan más de dos horas de manifestación exigiendo frente a las entidades bancarias el pago de su pensión. Denuncian que conductores intentan pasar por la fuerza para levantar la protesta (Cortesía: @yanileon) #1Sep https://t.co/KVSXQZfec6 pic.twitter.com/4SGb82IfxX — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 1 de septiembre de 2018 #Venezuela Tesrimonio de un pensionado en protesta #Caracas Manuel Serrano, de 85 años fue a cobrar al banco y está cerrado,ahora no tiene dinero para regresar a Turgua. Video @yanileon pic.twitter.com/AALVtiUwEQ — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) 1 de septiembre de 2018

Maduro explicó en Twitter que este sábado se pagaría 25% de la pensión: 450 bolívares soberanos (7 dólares según la tasa oficial).

El Gobierno Bolivariano garantiza el pago de las Pensiones, Hogares de la Patria y Nómina de la Administración Pública Nacional y la Empresa Privada. Comparto el Cronograma Especial de Pago durante el mes de septiembre del año en curso. https://t.co/rG22qx1M5s pic.twitter.com/pVLRQl0Thq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 de septiembre de 2018

Cuando las protestas llevaban horas, el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, aseguró en la televisora estatal VTV que el gobierno nunca dijo que la pensión se cobraría en los bancos este sábado.

"Lanzaron falsas noticias", señaló.

El aumento de las pensiones y del salario mínimo (este último en 3.400%) forma parte de un programa de reformas económicas impulsado por Maduro, que incluye el lanzamiento de nuevos billetes que eliminaron cinco ceros a la moneda, en medio de una hiperinflación que podría cerrar en 1.000.000% este año, según el FMI.

Los venezolanos, además de la escalada de precios, enfrentan una agua escasez de alimentos y medicinas. "No tengo para comprar comida. Presidente, usted también va a llegar a viejo", dijo a AFP Jesús Caraballo, de 71 años, quien tenía una sonda por una operación de próstata.

#CARACAS | 9:47am “Ellos quieren hacer las cosas como quieren y no lo vamos a seguir aguantando” dice Álvaro Juárez, uno de los pensionados que protesta en la Candelaria, Caracas. #1Sep #venezuela vía @RaynerPenaR - @ElPitazoTV pic.twitter.com/UyKUXN3KBx — Noticia Venezuela 24 (@NTVzla24) 1 de septiembre de 2018 2018-09-01 Protesta de los pensionados en las avenidas Urdaneta y Universidad de la Parroquia Candelaria, en #Caracas. ¡El chavismo quebró Venezuela! pic.twitter.com/EMPck827qZ — Selassie Networks (@Selassienet) 1 de septiembre de 2018