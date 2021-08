A Malala le dispararon en la cara: las mujeres que sobrevivieron al Talibán

Amenazas, represión y hasta actos que atentaron contra su vida es parte de lo que algunas mujeres como Malala, Zarifa Ghafari y Fawzia Koofi enfrentaron para sobrevivir al Talibán.

Luego de que el domingo 15 de agosto los talibanes nuevamente tomaran el control en Kabul, Afganistán, miles de personas intentaron salir del país, sobre todo las mujeres, a quienes afectaría directamente la llegada del régimen, que impone su propia versión de las leyes islámicas e incluye en contra de ellas, lapidaciones, prohibición del acceso a la educación y al trabajo, así como el no reconocimiento ante la sociedad.

¿Cómo fue que sobrevivieron al Talibán?

Al conseguir el poder en Afganistán, los talibanes se comprometieron a respetar las libertades en el país como aquellas que tienen que ver con los derechos de la mujer, incluso aseguraron que el uso de la burka no será obligatorio.

A pesar de las promesas anunciadas en los últimos días, la gente sigue escéptica, ya que hace apenas unos meses, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció ejecuciones y flagelaciones contra las mujeres en zonas ocupadas por los talibanes.

Sin embargo, esta "oferta" no existían hace unos años, y muchas mujeres se vieron afectadas en su lucha por garantizar estas libertades...

Malala sobrevivió a un disparo en la cara

En 2012, una joven de nombre Malala Yousafzai, con tan solo 15 años de edad, se convirtió en el blanco de un atentado talibán que casi acaba con su vida.

La activista pakistaní recibió un disparo en la cara mientras regresaba de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora.

Lo que impulsó a los talibanes a asesinar a esta joven que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014, cuando tenía 17 años, es porque se había atrevido a manifestar para que las niñas de su país tuvieran acceso a una educación gratuita y obligatoria.

Malala es una activista pakistaní, que recibió un disparo en la cara por pedir educación para las niñas en Afganistán

Al enterarse de lo que está pasando en Afganistán, Yousafzai escribió para "The New York Times" que “ahora el futuro que les prometieron (a las afganas) está peligrosamente cerca de desaparecer".

"Ya estamos escuchando informes de estudiantes que han sido rechazadas de sus universidades y de trabajadoras de sus oficinas".

Detalló en su columna para el diario neoyorquino que ha contactado a varias activistas que defienden el derecho a la educación para platicar sobre la la situación actual y lo que creen que ocurrirá después.

"Las activistas con las que conversé temen el retorno de una educación exclusivamente religiosa, que dejaría a los niños y niñas sin las herramientas necesarias para lograr sus sueños y a su país sin doctores, ingenieros y científicos en el futuro”, destacó.

Malala, quien actualmente tiene 24 años, logró sobrevivir al Talibán hace casi una década. Su voz se silenció, pero no para siempre.

Zarifa Ghafari en espera de su muerte en Afganistán

Desde que llegaron los talibanes a Afganistán, Zarifa Ghafari, alcaldesa de Maidan Sharh desde 2018, espera el momento de su muerte.

La joven expresó gran preocupación por su vida y la de su familia, quienes se ven amenazados porque entre muchos de sus logros, destaca su lucha por hacer valer los derechos de la mujer en su país.

“Estoy sentada aquí esperando a que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?", comentó Zarifa en entrevista para "News of the Taliban".

Zarifa Ghafari, es alcaldesa de Maidan Sharh desde 2018, con solo 27 años. Ha sido víctima de varias amenazas de muerte por los talibanes

Desde ya hace tiempo, Ghafari ha sido víctima de amenazas de muerte e intentos de asesinatos por parte de los talibanes al haber ganado gran popularidad política en su país.

Zarifa se convirtió en la alcaldesa más joven de Maidan Sharh y fundó una organización centrada en el empoderamiento económico de las mujeres, además de que contaba con su propio espacio en la radio para abordar distintos temas relacionados con las libertades de las afganas.

En noviembre de 2020, su padre Abdul Wasi Ghafari, quien era coronel del ejército afgano, fue asesinado en Kabul por este grupo que surgió tras la guerra contra la Unión Soviética en los primeros años de la década de los 90.

Fawzia Koofi logró acuerdo con los talibanes

Fawzia Koofi es conocida por ser una de las cinco mujeres que 2020 participó en las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz con los talibanes en Afganistán a pesar de que la intentaron asesinar en varias ocasiones, al destacar como una figura política.

En entrevista para la BBC, Koofi aseguró que no la intimidaron, ya que tenía en mente su objetivo: firmar el acuerdo. Además de que ella representaba a todas las mujeres en su país.

"Algunos miembros de la delegación talibán me miraban. Otros tomaban notas. Y otros simplemente miraban a otra parte", dijo.

Fawzia Koofi es una de las cinco mujeres que participó en las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz con los talibanes

Durante las reuniones de las fuerzas estadounidenses con los talibanes, estos últimos se negaron a comprometerse directamente con el gobierno de Afganistán; sin embargo, luego de la presión ejercida por parte de Estados Unidos y Rusia, el grupo accedió a hablar con la delegación afgana, la cual no reconocían como oficial.

Fawzia también destacó por apoyar a que se hicieran válidos los derechos de las afganas, por lo que propuso el incluir más mujeres en el proceso para consolidar la paz en su país.

Desde niña, ella soñaba con ser médico y cuando por fin parecía lograrlo, los talibanes se apoderaron de su ciudad y la expulsaron de la escuela por órdenes militares.

Pero eso no fue impedimento para continuar con su labor, ya que más tarde, impartió clases de inglés a las niñas que habían dejado sus estudios por la misma causa.

Koofi educó sola a sus dos hijas, luego de que su esposo muriera de tuberculosis en prisión, lugar al que llegó por culpa de los talibanes.

Al llegar a ser vicepresidenta del parlamento tuvo que abandonar su país porque se convirtió en un claro objetivo de muerte para los talibanes.

Khalida Popal: los talibanes la amenazaron con quemarla

El temor por el riesgo que corre la vida de sus compañeras invadió una vez más a la exfutbolista afgana de 34 años, Khalida Popal, que tuvo que huir de su país para cumplir su sueño y protegerse junto con su familia.

Popal fue la capitana de la selección femenil de Afganistán y empleó al futbol como una gran herramienta para luchar por los derechos de las mujeres en su país.

Por esta razón, la exfutbolista, que se encuentra en calidad de refugiada en Dinamarca desde 2016, sufrió diversas amenazas de muerte y persecuciones por parte de los talibanes, en las que su vida se puso en peligro incontable número de veces, lo que la obligó a abandonar su país.

Pero todos sus esfuerzos fueron reconocidos, ya que en 2017 fue galardonada con el Premio a la Paz y al Deporte.

Ya en Dinamarca, decidió estudiar una segunda carrera en Administración del Deporte, con lo que más tarde se convertiría en miembro del jurado para elegir al ganador del Premio de la Diversidad de la FIFA y embajadora de la ONG, "Street Child World Cup".

Khalida, quien considera como "desgarradora" la llegada de los talibanes a Kabul, detalló a la AFP que ya hay hombres armados que van de casa en casa en busca de enemigos del régimen, incluso le contaron que a las mujeres de su familia que salieron a las calles, les pidieron no asistir a la escuela, regresar a su casa y en caso de oponerse, serían golpeadas.





