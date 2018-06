Más de 100 bomberos intentan sofocar incendio en hotel de Londres

Londres, Reino Unido.- Unos 120 bomberos combatían este miércoles por la tarde unincendioen el Hotel Mandarin Oriental del barrio londinense de Knightsbridge, cerca de los lujosos grandes almacenes Harrods, del que se ignora si provocó víctimas.

Incendió en Hotel Mandarín #Knightsbridge #hotelmandarin #London #londres pic.twitter.com/6iap8QUquw — Guillermo lopez (@vidaaustera) 6 de junio de 2018

Los bomberos recibieron el aviso a las 15H55 locales (14H55 GMT) y despacharon al lugar "a unos 120 bomberos" y 20 camiones, según una nueva cifra de efectivos en el lugar.

"Equipos de bomberos de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea y otros cuarteles de los alrededores" participaban en la extinción del fuego en el hotel, un edificio de ladrillos rojos de 12 pisos del que ascendía una espesa columna de humo negro, visible desde varios puntos de la ciudad.

"Estamos al corriente del incendio en el Hotel Mandarin Oriental Hyde Park, de Londres", dijo un portavoz del establecimiento.

"Como la situación está en curso, no tenemos más detalles que ofrecer en estos momentos", añadió, asegurando que "pronto" darían más información.

Se ignoran las causas del incendio y si hay víctimas.

El hotel cuenta con 198 habitaciones.

La presentadora de televisión Anna Whiteley, que estaba en el hotel, explicó que fue evacuado.

"Acabo de ser evacuada del Hotel Mandarin Oriental para ver esto...¡absolutamente loco! Muy impresionada por la organización para llevar a todo el mundo a un lugar seguro", escribió Whiteley en la red social Twitter.

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD — Anna Whiteley (@AnnaWhiteley) 6 de junio de 2018