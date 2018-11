Más de 54 millones de viajeros saturan carreteras previo a Acción de Gracias en EU

Más de 54 millones de residentes de Estados Unidos se volcarán a las carreteras del país con motivo del feriado por el Día de Acción de Gracias, en lo que se anticipa será una de las jornadas de asueto recientes de mayor tráfico.

De acuerdo con la Asociación Americana de Automovilistas (AAA), los 54.3 millones de personas que se estima conducirán al menos 80 kilómetros para estar con familiares o amigos en esta ocasión, representan un alza de 4.8 por ciento con respecto del volumen de 2017.

Mundo Revelan identidad del sujeto que tomó rehenes en supermercado en Francia

La AAA indicó que el tráfico en las carreteras del país será especialmente intenso a partir de este miércoles, apuntando que grandes ciudades como Nueva York, San Francisco y Chicago, entre otras, experimentarán severos congestionamientos en sus rutas de salida.

Aerial footage shows traffic gridlock Tuesday night on the 405 Freeway in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins.



Follow along here for live traffic updates from across the US throughout the holiday weekend: https://t.co/VcSBHaqXQd pic.twitter.com/XE27JJQBls — CNN (@CNN) 21 de noviembre de 2018

Sin embargo, se espera que para el jueves, viernes y sábado el tráfico se reduzca, para volver a repuntar el domingo cuando la mayoría de los viajeros iniciarán el regreso a sus casas.

El feriado por el Día de Acción de Gracias, que iniciará mañana jueves, marca una de las principales celebraciones de los estadunidenses, así como el inicio de la temporada de compras navideñas, con la jornada del "Viernes Negro".

Como platillo nacional por excelencia durante el festejo, Estados Unidos cría más de 260 millones de pavos al año. El peso promedio de cada una de las aves es de siete kilogramos. El consumo anual per cápita del pavo en el país es de unos ocho kilogramos.

In charge of family airport pickups this #Thanksgiving? Visit https://t.co/f99qumJeIk to download our free app to know exactly where their flight is and when you need to leave for the airport. #thanksgivingtravel pic.twitter.com/3DC7r2jiTu — Flightradar24 (@flightradar24) 21 de noviembre de 2018

Típicamente el pavo al horno se acompaña con una salsa de arándano, papas dulces, cebollas fritas y pastel de calabaza, aunque comunidades como la hispana, enriquecen la festividad con la incorporación de pollos rellenos, tamales, pernil y lechón al horno.

Mundo Trump advierte que se encara la "última oportunidad" para resolver DACA

Mundo El “huracán” Donald Trump sacude al mundo en el 2017 con escándalos y tuits