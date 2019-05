May contempla un nuevo referéndum sobre el Brexit

LONDRES. La primera ministra británica Theresa May se reunió ayer con sus asesores y ministros para explorar la posibilidad de un segundo referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), si el Parlamento se mantiene en su rechazo al actual acuerdo de salida, de acuerdo con The Daily Telegraph.

May busca la manera de hacer que el Parlamento apruebe un plan del Brexit sin la necesidad de acudir nuevamente a las urnas, pero las conversaciones con el opositor Partido Laborista para sellar un acuerdo de salida aún no tienen éxito.

The Daily Telegraph informó que May mantuvo conversaciones con funcionarios y ministros sobre la celebración de un referéndum que le permita a los votantes elegir entre la salida de Reino Unido de la Unión Europea con un acuerdo, un Brexit no pactado o no irse del bloque.

El informe citó fuentes de gobierno anónimas que dijeron que el plan sobre un referéndum sería relevante si fracasan las conversaciones con el Partido Laborista y una mayoría parlamentaria apoya la celebración de otra votación ciudadana.

El diario informó que una fuente de la oficina de May negó que hubiera habido una reunión para discutir un segundo referéndum sobre el Brexit.

El gobierno minoritario de May incumplió una fecha de salida pactada para el 29 de marzo y existe una gran incertidumbre sobre cómo, cuándo e incluso si Reino Unido dejará finalmente el bloque.

El líder laborista Jeremy Corbyn, agregó por su parte The Guardian, carecería del apoyo suficiente de sus legisladores para apoyar el Brexit sin la promesa de una segunda consulta popular, inclusive si May propone una unión aduanera mañana martes como quieren los laboristas.

Según fuentes del partido que encabeza Corbyn, dos tercios de los legisladores laboristas se negarían a respaldar un acuerdo sin el voto de la gente.

La primera ministra estaría dispuesta a ofrecer al líder laborista Jeremy Corbyn concesiones sobre aduanas, alineación de bienes y derechos de los trabajadores, con el fin de obtener el respaldo de los parlamentarios para un nuevo acuerdo sobre el Brexit, según The Sunday Times.

El periódico destacó que la primera ministra podría presentar planes para un acuerdo de aduanas amplio pero temporal con la Unión Europea que se prolongaría hasta las próximas elecciones generales.