May lamenta resultados decepcionantes de su partido en europeas

La primera ministra británica, Theresa May, lamentó este lunes los resultados "muy decepcionantes" de su partido en las elecciones europeas, relegado al quinto puesto con casi el 9% de los votos, muy por detrás del Partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage, con 32%.

Es "muy decepcionante para los conservadores. Excelentes eurodiputados han perdido sus bancas, excelentes candidatos han sido derrotados (...) Esto demuestra la importancia de encontrar un acuerdo para el Brexit", advirtió May en la red Twitter.

"Espero sinceramente que estos resultados constituirán el centro de los debates en el Parlamento", añadió.