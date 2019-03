Medios de comunicación, enemigos del pueblo: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó nuevamente este martes a los medios de haber hecho una cobertura parcializada de la investigación rusa dirigida por el fiscal Robert Mueller, acusándolos de ser el "enemigo del pueblo" y el "verdadero partido de oposición".

Los principales medios de comunicación "durante dos años insistieron en el delirio de la colusión con Rusia, mientras siempre sabían que no había colusión", escribió Trump en Twitter dos días después de la publicación de un resumen del informe de Mueller, según el cual no hay evidencias de colusión del equipo de Trump con Moscú durante las elecciones de 2016.

"Realmente son el Enemigo del Pueblo y el Verdadero Partido de Oposición", añadió.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 26, 2019

Trump ha previamente usado "enemigo del pueblo", evocando una frase de Stalin para describir a enemigos políticos, para catalogar a los medios, a los que recurrentemente acusa de hacer una cobertura injusta de su gobierno.

Según una breve síntesis del informe divulgada por el fiscal general William Barr el domingo, Mueller no encontró evidencias de colusión con Moscú durante las elecciones de 2016, aunque sí determinó que Rusia intentó manipular los comicios.

Trump asegura que las conclusiones de la investigaciones lo exoneran por completo y reivindican sus acusaciones de ser el objeto de una "cacería de brujas" y que los medios son parte de una conspiración para derrocarlo.

Según la síntesis del informe, Mueller no pudo determinar si el presidente estadounidense obstruyó la justicia durante la investigación y dejó esa decisión al Departamento de Justicia. Barr escribió que Trump no había cometido ese delito.