Melania defiende el aborto pese a que Donald Trump se opone a él

Melania Trump escribió en memorias, próximas a publicarse, que una mujer tiene derecho a abortar, informó el miércoles el diario The Guardian, pese a que su marido, Donald Trump, respalda la potestad de los estados de Estados Unidos para restringir el procedimiento.

"¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo?", escribió Melania Trump en sus memorias, que se publicarán cuatro semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que su marido se enfrenta a la demócrata Kamala Harris.

"Restringir el derecho de una mujer a decidir si interrumpe un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He tenido esta creencia durante toda mi vida adulta", dice en sus memorias.

The Guardian obtuvo un ejemplar del libro, titulado "Melania", cuya publicación está prevista para el 8 de octubre. Un portavoz de la ex primera dama no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

El expresidente republicano, Donald Trump, ha señalado su apoyo a una prohibición nacional después de la semana 15 de embarazo, pero en abril dijo que las consideraciones políticas eran primordiales en las primeras elecciones presidenciales desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica decisión Roe contra Wade de 1973, poniendo fin a un derecho de casi 50 años al procedimiento.

Trump afirma que las leyes sobre el aborto deben ser decididas por los estados y apoya las excepciones a la prohibición del aborto en caso de violación, incesto y para proteger la vida de la madre.

El magnate se atribuye el mérito de que la Corte Suprema haya anulado en 2022 la sentencia Roe contra Wade, que había protegido el derecho al aborto hasta aproximadamente las 24 o 28 semanas, porque los jueces nombrados por Trump influyeron en la votación.

Opiniones de Trump contra el aborto

Durante el debate presidencial entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, realizado el 10 de septiembre de este año, Harris se centró en el tema del aborto.

“El gobierno y ciertamente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo”, apuntó Harris, y abogó por volver a implementar una protección al aborto a nivel federal, derogada por la Corte Suprema en junio de 2022.

Trump, quien a veces ha tenido problemas con los mensajes sobre el aborto, afirmó falsamente que Harris y los demócratas apoyan el infanticidio, que -como señaló la moderadora Linsey Davis- es ilegal en todos los estados.

“Como he dicho, van a oír un montón de mentiras”, dijo Harris.